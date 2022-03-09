俄國被抵制！台灣圖文創作者聲援烏克蘭　疫情2年來首度海外參展

▲疫情2年來終於有實體展，台灣圖像創作者將參與第59屆義大利「波隆那童書展」、第49屆法國「安古蘭國際漫畫節」，創作者們今日即興繪畫，表達挺烏克蘭和反戰立場。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

俄羅斯侵略烏克蘭引發國際反彈，近來多達14個國際書展表態「抵制俄羅斯參展」，而台灣今年將由文策院領軍，帶領國內圖像創作者參與第59屆義大利「波隆那童書展」、第49屆法國「安古蘭國際漫畫節」，今（9）日創作者們也以「peace」為題即興發揮，以繪畫聲援烏克蘭倡導和平。

全球疫情緩和，今年第49屆法國安古蘭漫畫節、第59屆義大利波隆那童書展將如期舉行，台灣漫畫家、插畫家等創作也將參與，是疫情2年來首度遠赴海外實體參展，也有部分創作者將親自前往推廣作品。

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▲台灣圖像創作者的作品，將參展第59屆義大利「波隆那童書展」。（圖／記者林育綾攝）

由於俄羅斯侵略烏克蘭引發全球關注，世界書展主席會議在近日發出聲明，像是義大利波隆那童書展、法蘭克福國際書展等，多達14個國際書展紛紛表態「抵制俄羅斯國家館」參展，更免費提供烏克蘭書籍展出空間。今日在行前記者會，台灣圖文創作家們現場以「peace」為題即興發揮，以繪畫聲援烏克蘭，倡導和平與反戰理念。

▲台灣圖像創作者們即興繪畫，表達挺烏克蘭和反戰、和平立場。（圖／記者林育綾攝）



其中圖像創作者阿尼默提到，在目前的國際情勢之下，能保有自己的生活如此簡單卻又美好，希望大家都能珍惜並呼籲世界和平。而文策院副院長張文櫻表示，文策院積極協助台灣圖像出版內容產業，能夠打入全球市場，也因為台灣有自由創作的環境，讓台灣IP能夠在國際上展現，對於目前正在發生的烏俄戰爭議題，相信創作者們自然能感同身受。

▲圖像創作者阿尼默提到，在目前的國際情勢之下，能保有自己的生活如此簡單卻又美好，希望大家都珍惜和平。（圖／記者林育綾攝）



負責策劃「安古蘭國際漫畫節」參展計畫的大塊文化董事長郝明義表示，此次安古蘭漫畫節臺灣館的主題定為「Taiwan Comics: Be Brave!」（勇敢），是期許在疫情壓力下，大家勇敢生活、持續創作。

安古蘭漫畫節自3/17-20在法國舉行，「臺灣館」現場預計展出超過100部具國際版權潛力與臺灣文化內涵的作品，包含已出版法文版的《暫時先這樣》（法文版書名：Somnolences）、已售出日、法、阿文版權並獲 2021 國際青少年圖書館白烏鴉獎的《來自清水的孩子 1-4》、獲 2021 日本國際漫畫獎優秀賞（銀獎）的《小丑醫生─最後一次說再見─》，以及獲選 2021 年金漫獎年度漫畫獎及金漫大獎得主《獅子藏匿的書屋》等。

▲在「安古蘭國際漫畫節」臺灣館，現場預計展出超過100部具國際版權潛力與臺灣文化內涵的作品。（圖／記者林育綾攝）

而2022年義大利「波隆那兒童書展」將在3/21-3/24於波隆那展覽中心舉行，邀請中東的沙迦為主題國，舉行睽違2年的實體展覽。臺灣館由文化內容策進院主辦、台北書展基金會承辦，以年度主題「Beyond Books, Stories Ahead」為核心，攜手35家出版同業，精選225冊好書展出。

▲台灣圖像創作者將參與第59屆義大利「波隆那童書展」。（圖／記者林育綾攝）

同時邀請6位圖像創作者阿尼默、張梓鈞、卓霈欣、張筱琦、陳怡今、黃一文，和4位版權推廣代表林怡君(大塊)、林珈如(巴巴)、朱陳佳玉(簡單)以及駐館版權人員莊靜君，一同參加這次的童書專業盛會，展現臺灣出版的創意天空下，自製童書得以自由翱翔、奔放國際市場。