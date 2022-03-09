為烏克蘭盡一份力　外交部3天募得800箱愛心募資

▲外交部3天募得800箱愛心募資。（圖／外交部提供）



記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯向烏克蘭發起軍事行動，大批烏克蘭人民流離失所，外交部日前成立捐款專戶，5天內募得逾3億元新台幣。外交部發言人歐江安9日進一步答覆媒體提問表示，截至今天上午已經收到約800箱愛心物資，提醒有意捐贈的民眾可參考外交部公布的清單，在3月18日下午前送至外交部。

歐江安說明，外交部自3月7日開始募集各界捐贈烏克蘭難民愛心物資以來，獲得民眾熱心響應，截至3月9日上午10時止，民眾親自攜帶或以郵寄快遞運送到外交部的愛心物品目前收到約800箱，主要以發熱衣、毛毯、女性衛生用品、尿片、餅乾等為主；另也有企業與外交部聯繫表示願意捐贈較大數量物資，將協調運送至指定倉儲地點。

歐江安表示，外交部誠摯感謝各界善心人士的捐輸，另提醒有意捐贈物資的民眾可先參考外交部3月5日發布的第050新聞稿及附件清單，依據目前開放募集的20類品項及14類藥品，在收受時間範圍內，於在3月18日下午5時之前親送或以郵寄送達外交部，指定的物資必須是全新包裝、使用效期最少六個月以上，外交部人員及志工均將會在現場提供協助。

該清單包括的物品分別為：發熱衣、毛毯、睡袋、手搖發電照明、急救箱、輪椅、拐杖、雨衣、蠟燭、餅乾、奶粉、成人及嬰幼兒紙尿褲、婦女衛生棉、紗布、醫療棉花棒、注射針筒、棉花、輸注液套組、維他命、醫療口罩。

藥品類包括：抗生素、Analgin、Dexalgin、Renalgan、 Caver、Adrenaline、Noradrenaline、Hemotran、 Magnesia、Dexamethasone、Ellisin、Platyphyllin、Hlydrocortisone、Diphenhydramine。

▲俄羅斯進攻烏克蘭首都基輔。（圖／路透社）