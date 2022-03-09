確診多反成保障！專家估5月起「境外可解封」：歐美國家優先

▲陳秀熙指出，確診數多反而是某些國家開放國境的希望。（圖／翻攝自YouTube新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

台灣逐漸走向新常態防疫生活，檢疫措施鬆綁的同時，境外何時可解封一直是備受矚目的話題。公衛專家陳秀熙表示，全世界應慢慢改變思維，在死亡率低的情況下，確診人數多反而是未來開放國際大門的新希望。他也建議台灣可從5月開始以歐美國家為優先，分階段解封。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（9）日在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中提到，若想達成群體免疫，主要是靠疫苗保護力及自然感染。以美國而言，自然感染人數（65%）是疫苗保護力（13%）的5倍，這也是美國能開始鬆綁防疫措施的原因。因過去自然感染人數高，所以能利用自然感染來取代疫苗保護力。同樣狀況也發生在英國，其疫苗保護力11%，自然感染人數63%。

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陳秀熙表示，隨著時間，疫苗會慢慢失去免疫保護力，因此全世界應要逐漸改變思維。「確診個案很多時，基於輕症，如果這些人都沒有死掉，那自然感染將會形成群體免疫的來源，反而成為這些國家未來開放國境的保障。」他強調，對這些國家來說，自然感染就是未來可解開大門的新希望。

不過陳秀熙指出，台灣和其他國家不同，靠的是疫苗保護力而非自然感染人數：二、三劑疫苗保護力60%～80%、自然感染人數0.02%、群體免疫力60%～80%。「這也解釋為何台灣群聚感染不容易造成社區流行，除了疫苗保護存在外，個人防疫措施及防疫政策也都維持適當。」

▲陳秀熙建議台灣可分3階段境外解封。

陳秀熙也針對國內境外解封提出建議。他認為，自5～6月開始，可根據疫苗施打期程及時效推估，將全世界國家分為高群體免疫（歐美）、中群體免疫（南美洲）、低群體免疫（非洲、部分亞洲國家），以此做不同階段的解封。

第一階段以開放高群體免疫的國家優先，中群體為第二階段時程。陳秀熙解釋，若自然感染人數增加，或疫苗施打增快，低群體免疫的國家也能成為高群體免疫，並讓世界慢慢走向高保護。

同時，他也認為居檢措施仍有調整的空間，「已施打二、三劑、或是感染後又康復的人，基本上帶有抗體，若經由抗體檢測確定更好，就不需要居隔！」至於沒有完整施打疫苗或未感染的對象，則可依照國家滾動修正，例如現在台灣從10+7走到5+5便是。