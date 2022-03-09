快下載！「7款LINE貼圖免費」有史努比、熊大兔兔

▲七款免費貼圖，一鍵擁有！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

療癒的免費貼圖又來了！這次有卡通史努比《LINE 熊大上菜 X Snoopy》、《LINE金幣派對》熊大兔兔、點點貓、水獺蹭蹭、插畫chichi、艾波媽咪與吉祥物台灣阿龍等七款貼圖，不過前兩款須完成指定關卡，快來免費下載吧！

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▲下載期限至3月28日。（圖／翻攝LINE STORE）



《LINE金幣派對》►下載請點

下載條件｜許完成指定關卡，登入5天並邀請5名好友即可下載。

使用期限｜90 天



▲下載期限至4月1日。（圖／翻攝LINE STORE）



《LINE 熊大上菜 x Snoopy》►下載請點

下載條件｜許完成指定關卡，累積3天登入並通過12道特別關卡即可下載。

使用期限｜90 天



▲下載期限至4月6日。（圖／翻攝LINE STORE）



《LINE禮物 x 點點貓 陪你過情人節》►下載請點

下載條件｜將官方帳號加為好友即可下載。

使用期限｜90 天

▲下載期限至4月6日。（圖／翻攝LINE STORE）



《LINE購物品牌名店 x 水獺蹭蹭》►下載請點

下載條件｜將官方帳號加為好友即可下載。

使用期限｜90 天

▲下載期限至4月6日。（圖／翻攝LINE STORE）



《LINE旅遊 x chichi》►下載請點

下載條件｜將官方帳號加為好友即可下載。

使用期限｜90 天

▲下載期限至4月7日。（圖／翻攝LINE STORE）

《生活市集 x 艾波媽咪》►下載請點

下載條件｜將官方帳號加為好友即可下載。

使用期限｜180 天



▲下載期限至4月7日。（圖／翻攝LINE STORE）



《龍是你兄弟-台灣阿龍》►下載請點

下載條件｜將官方帳號加為好友即可下載。

使用期限｜90 天

該篇好康文曝光後，引發PTT網友狂讚，「chichi無敵讚」、「前幾天才把20年沒拆袋的阿龍打開」、「感謝分享可愛推」、「阿龍的字有種文字藝術師的感覺」、「謝謝整理」。