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LINE改名稱可低調退群不尷尬？　3大破綻揭真相「白忙一場」

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲LINE改名字退群反而更尷尬。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者廖婕妤／綜合報導

社群軟體LINE已成為多數人聯繫的重要媒介，工作聯絡或與親友交流都會透過LINE，群組也越加越多，而日前有網友分享，只要更改個人名稱及大頭貼就能低調退群，但卻被打臉這招其實存在3個問題，改名退群可能反而會更尷尬。

日前本站曾報導《LINE群組太多沒在用？　簡單「1招」讓你默默退出不怕尬》，只要將LINE的個人名稱，更改為「unknown」或「不明」，並將大頭貼移除，就可以輕鬆退群不怕尷尬，只要退出群組後，記得改回原本的名稱及頭貼即可。

不過，這招其實存在著3個問題，第一，若是只有10人以內的小群組，可能一退出就會立刻被發現，這樣的做法就沒有太大意義；第二，現在LINE都可以更改好友名稱，因此若是好友有將你的名稱更改，就算改名退出群組，也會被發現是誰；第三，雖然改名後退群，會顯示「unknown已退出群組」，但當你改回原本名稱，群組也會同步更新為「xxx（你改回的名稱）已退出群組」，因此改名退群可以說是白忙一場。

目前LINE官方並沒有提供可以默默推出群組、不引起騷動的方法，因此若是想要低調退群，只能將希望寄託在LINE官方了。

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