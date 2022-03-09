國際自行車及體育用品展全球首發虛實開展　擘劃科技新藍圖

▲上圖左開幕典禮上頒發自行車創新設計金質獎，上圖右為黃志芳參觀捷安特攤位，下圖為開幕典禮貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會主辦的台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台北國際體育用品展(TaiSPO)今(9)日與明日開幕，展出至3月12日，並搭配為期一個月的線上展(3月9日至4月8日)，貿協董事長黃志芳表示，這是疫後全球首發的自行車與體育用品展，以虛實整合及多元的數位加值服務，提供與會業者最全面的商務交流平台。

主辦單位表示已有超過1千名來自60國的國際買主預登參觀線上展，前五大來源國依序為德國、荷蘭、英國、比利時及美國。

黃志芳於開幕致詞時指出，今年台北國際自行車展及體育用品展順應產業的趨勢變化，呈現的是引領自行車及運動產業全新的生態系，打造的是賦予全球產業夥伴最新的創新科技應用、高度客製化彈性及ESG解決方案的平台，除產品展示外，也辦理豐富的週邊活動，形塑自行車及運動生活文化的體驗場域。

今年台北國際自行車展及台北國際體育用品展聚集國內外自行車及運動健身產業的指標廠商，包括自行車業者美利達(MERIDA)、巨大(GIANT)、桂盟(KMC)、SRAM、SHIMANO及運動健身業者喬山(JOHNSON)及岱宇(Dyaco)等，線上、線下共計超過20國800家業者參與，是全臺規模最大的自行車及運動用品產業展覽。

值得一提的是交通部觀光局首次參加台北國際自行車展，推廣最環保減碳的自行車旅遊; 另一亮點則為TAIPEI CYCLE d&i awards自行車展創新設計獎專區，共展出33件今年得獎作品，可一窺自行車產業朝電動、聯網、系統化，並兼顧綠色永續概念的產品開發趨勢。

台北國際體育用品展則推出智慧健身房體驗專區，呈現導入科技應用的健身器材、重訓機台、銀髮產品及智慧服務，亮點產品包括喬山(JOHNSON)展出可提高舒適穩定性的跑步機、岱宇(Dyaco)則展出可調節訓練強度的履帶式電動跑步機及東庚展示可高耗能燃脂的HIIT踏步機等產品。

實體展覽期間也將於3月10日舉辦全日論壇「智慧運動暨智慧騎乘論壇-動競未來式」，邀請宏碁集團旗下的聯永基、台灣迪卡儂、荷蘭新創-Swugo、世界體育用品聯盟(WFSGI)代表、運動專業媒體-運動筆記、智慧感測廠商建菱科技等多位重量級講師，以「創新」為主軸，分別從技術、應用服務、產品設計、及科技運用等多面向切入，交流分享全球最新的產業動向及未來趨勢。

此外，展場亦設置Taipei Cycle Live Studio直播間，展覽期間將不間斷地放送自行車專業媒體及網紅帶來的第一手展場報導、Les Mills也將帶來廣受全球歡迎的有氧體驗課程，兩展並首度設置戶外展區Outdoor Taipei，打造兼具越野自行車、露營及瑜珈等複合式運動休閒場域，適合喜好騎行及戶外活動的民眾前往同樂。

為協助業者持續拓展國際商機，展覽也推出4大國外買主服務，包含線上展覽平台、視訊採洽會、展場直擊(Live Tour)及國際自行車KOL展場報導，其中視訊採洽會預計媒合超過80場次。

為期1個月的自行車及體育用品展線上展覽，也將有影片呈現實體展、論壇、各項體驗活動的精彩內容，讓線上參觀者也能擁有親臨現場的參與感和體驗，並以TTS Match媒合平台延續實體展視訊採洽會的媒合熱度。

TAIPEI CYCLE及TaiSPO將於3月9日及10日展開，搭配為期1個月至4月8日的線上展TAIPEI CYCLE DigitalGo及TaiSPO DigitalGo，業者可憑名片換證入場，展期四天歡迎一般民眾購票入場。更多展覽即時消息可參考兩展官網(台北國際自行車展TAIPEI CYCLE : www.taipeicycle.com.tw