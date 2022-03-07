變態按摩師「狼指」性侵4女　她一腳踼開逃離仍慘罹憂鬱症

▲養生館負責人魏翊晉前年利用按摩機會，共非禮3位女顧客。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

按摩師魏翊晉前年在北市自己經營的養生館內為女顧客按摩時，接連非禮3人還狡辯與女客「有時候我們會互摸」，魏男去年被依強制性交等3罪合併判刑5年4月定讞，已在服刑，其中一位受害粉領族痛訴魏男惡行害她罹患憂鬱症、有輕生念頭，自覺「何其無辜」，求償精神慰撫80萬元，魏男放棄出庭與抗辯，台北地院判他須賠償40萬元，可上訴。

魏男（36歲）原為北市林森北路「一級棒養生館」負責人，2016年曾被控為女客按摩時，涉以手指性侵得逞，魏男辯稱女方很享受，他還提醒女方小聲一點，由於女方被監視器錄到2段間歇性呻吟，事後神色自若結帳離開，看不出受侵害的反應，檢方以罪嫌不足為由將魏男不起訴。

但前年（2020年）3月間，魏男在養生館為一位20多歲女客按摩時，又發生類似狀況，這次女方遭魏男手指侵犯，當下一腳踢開魏男，急忙穿好衣服去報案，魏男再度以女方「感覺很好」為由企圖硬拗，並央求以當庭支付20萬元、另分期付款共5萬元的方式尋求和解，被女方嚴詞拒絕。

▲按摩師魏翊晉性侵一位女顧客被送辦期間，又接連猥褻2位女顧客。（示意圖／取自CFP，非當事人）

不料案件還在偵審時，魏男竟於同年6月間與7月間，又非禮2位由他按摩的女顧客，本案求償的粉領族遭魏男強行搓揉胸部與碰觸下體，另一位被害人更遭魏男親吻胸部，留下口水為證。

魏男因後案被拘提，狡辯「我覺得對方也對我有反應」、「有時候我們會互摸」等荒唐理由，法官認定魏男有反覆實施同一犯罪之虞，裁准檢方對魏男的羈押聲請，審理時並指魏男利用女客對按摩師傅專業的信任，犯行足以使大眾對於接受私密按摩服務產生危險疑慮。

法官更批魏男沒記取先前不起訴的教訓，且犯案被送辦後竟又再犯，手段類似，去年底將他所犯1個強制性交罪與2個強制猥褻罪，各判刑4年、1年與8月，合併應執行5年4月徒刑，魏男沒上訴二審，已定讞並服刑中。

▲被害人無法原諒魏翊晉犯行，提告求償精神慰撫獲判賠40萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

本案粉領族受害時是第一次到魏男的養生館光顧，她痛訴坐夜車一早抵達台北，原想按摩消除疲勞，卻遭魏男變態強摸，不顧她已百般閃躲，她事後悲痛自責，引發憂鬱症，深覺自己何其無辜，更為此有輕生舉動，要求魏男賠償精神慰撫80萬元。

魏男放棄出庭，也不遞狀答辯，法官指魏男形同承認女方的所有指控，審酌女方就醫確實有憂鬱症、創傷後壓力症與自殘行為，顯然精神痛苦甚鉅，考量雙方經濟能力後，判決魏男應賠償40萬元，可上訴。

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