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南韓大選今正式投票！選民「摸黑排隊」等投票　上午投票率超過11%

▲▼南韓民眾在投票所上午6時開門前，就已在門外大排長龍等候投票。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓民眾在投票所上午6時開門前，就已在門外大排長龍等候投票。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓第20屆總統大選正式投票於今（9）日上午6時起拉開序幕，原本外界預估被稱為「非好感大選」的此次選舉中，選民政治熱度會降低許多，然而從4、5日實施的事前投票中就創下36.93%的高投票率，而9日上午6時以前天還沒亮，就有數十名民眾在投票所大門前排隊等候，其中不乏滿18歲的高三生首投族。目前投票率（韓國時間上午11時）已超過11%。

根據《韓聯社》報導，本屆大選中滿18歲以上的選民共為4419萬7692人，一般民眾的投票時間為上午6時至下午6時，另外開放新冠確診與隔離者於下午6時至7時30分投票，選民須確實戴口罩、用印章圈選候選人時必須戴上手套，在正式投票中，選民須持身份證等相關證件，前往登記居住地所隸屬的投票所。

▼南韓京畿道安養市投票所前民眾大排長龍等候投下心中神聖的一票。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓京畿道安養市投票所前民眾大排長龍等候投下心中神聖的一票。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼投票前須戴上手套，確實做好防疫守則。（圖／達志影像／美聯社）

▲投票前須戴上手套，確實做好防疫守則。（圖／達志影像／美聯社）

在本屆南韓總統大選中，原本預計共有14位候選人參選，其中包括共同民主黨（執政黨）李在明、國民力量（最大在野黨）尹錫悅、國民的黨安哲秀、正義黨沈相奵，然而最後安哲秀選擇與尹錫悅整合（單一化，단일화）而退選，目前主流政壇候選人僅剩李在明、尹錫悅、沈相奵。

其中李、尹兩人在民調支持度上難分軒輊，南韓民調機構「Gallup Korea」（한국갤럽）於3日所公佈的封關民調中，李在明支持度為38%、尹錫悅支持度為39%，雙方僅相差1個百分點；而在尚未宣布與尹錫悅整合前，安哲秀的支持度則為12%。

由於南韓尚未修憲，因此南韓總統5年一任，之後不得尋求連任。先前李在明曾表示，若當選總統後將考慮推動修憲，將總統5年一任改為4年一任、之後可以尋求連任。

▼共同民主黨總統候選人李在明。（圖／路透社）

▲▼分析認為，李在明當選總統後將加速推動駐韓美軍歸還「戰時作戰指揮權」。（圖／路透社）

▲▼國民力量總統候選人尹錫悅。（圖／路透社）

▲國民力量總統候選人尹錫悅。（圖／路透社）

本屆南韓總統大選投票熱度相當高，不過不少選民都透露，此次大選是「從兩個爛蘋果中挑一個比較不爛的」、「選擇『次惡』（차악，第2個不好的）」，截至上午11時05分（台灣時間10時05分）的投票率已經來到11.8%（約705萬人），其中還不包含4、5日所實施的事前投票，相關當局將於下午1時才會在統計中合算事前投票的結果。

韓媒預估，本屆大選的總投票率可望來到8成。

9日正式投票預計晚間7時30分結束，之後會由三大電視台KBS、MBC、SBS聯合公佈在全國330個投票所進行的「出口民調」，接受調查的選民約8.5萬人，而JTBC則另外進行出口民調調查，透過調查可以預估本屆總統大選當選人。

開票結果預估至隔（10）日上午6、7時才會出爐，不過因本次大選還包括晚間6時至7時30分的新冠確診隔離者投票，預估計票作業將會延遲，再加上此次大選李、尹兩人支持度難分軒輊，在開票結果正式出爐前，其確定當選的時間點恐怕比上屆大選還要來得更晚。

▼南韓三大電視台在330個投票所實施出口民調。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓三大電視台在330個投票所實施出口民調。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓首爾某投票所內部情況。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓首爾某投票所內部情況。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，在第19屆總統大選中，共同民主黨候選人文在寅在聲量上本就壓過自由韓國黨（國民力量前身）候選人洪準杓，當時文在寅於選舉當日的晚間11時（台灣時間晚間10時）左右確定當選。

李在明還未正式參政前，曾是南韓當地知名社會運動家、人權辯護律師，在擔任京畿道城南市長、京畿道知事時累積一定行政經驗而獲得聲望；尹錫悅則是擔任26年的檢察官，曾主導調查朴槿惠「閨蜜門」，並擔任首爾中央地檢廳長，之後獲總統文在寅任命為檢察總長，不過因檢警改革而與文在寅漸行漸遠，最後宣布參選總統、同時加入最大在野黨國民力量。

▼候選人李在明配偶金惠慶驚爆使喚公務員進行跑腿、買食材等各種雜務。（圖／達志影像）

▲▼南韓共同民主黨總統候選人李在明配偶金惠慶驚爆使喚公務員進行跑腿、買食材等各種雜務。（圖／達志影像）

▲▼尹錫悅之妻金建希26日下午在國民力量總部召開記者會致歉。（圖／CFP）

▲尹錫悅之妻金建希。（圖／CFP）

李、尹兩人的妻子與家屬皆曾鬧出不少爭議與風波。尹錫悅妻子金建希（김건희）被爆出擔任大學講師時偽造學經歷、甚至就讀研究所時抄襲論文，還遭爆料曾擔任南韓BMW代理公司Deutsch Motors的理事，期間涉及操弄股價獲利；金建希的母親、尹錫悅的岳母更被爆料炒賣土地，而尹錫悅更被指控在偵查時有所偏袒。

而李在明的妻子金惠慶（김혜경，音譯）則被指控，在李在明擔任京畿道知事時，曾使喚廳內公務員以公費刷卡購買河豚、韓牛、壽司等高級食材送進私宅內；李在明的長子則被指控非法賭博，甚至常至私人色情按摩會館性交易。

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