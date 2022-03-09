南韓大選今正式投票！選民「摸黑排隊」等投票　上午投票率超過11%

▲南韓民眾在投票所上午6時開門前，就已在門外大排長龍等候投票。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓第20屆總統大選正式投票於今（9）日上午6時起拉開序幕，原本外界預估被稱為「非好感大選」的此次選舉中，選民政治熱度會降低許多，然而從4、5日實施的事前投票中就創下36.93%的高投票率，而9日上午6時以前天還沒亮，就有數十名民眾在投票所大門前排隊等候，其中不乏滿18歲的高三生首投族。目前投票率（韓國時間上午11時）已超過11%。

根據《韓聯社》報導，本屆大選中滿18歲以上的選民共為4419萬7692人，一般民眾的投票時間為上午6時至下午6時，另外開放新冠確診與隔離者於下午6時至7時30分投票，選民須確實戴口罩、用印章圈選候選人時必須戴上手套，在正式投票中，選民須持身份證等相關證件，前往登記居住地所隸屬的投票所。

▼南韓京畿道安養市投票所前民眾大排長龍等候投下心中神聖的一票。（圖／達志影像／美聯社）

▲投票前須戴上手套，確實做好防疫守則。（圖／達志影像／美聯社）

在本屆南韓總統大選中，原本預計共有14位候選人參選，其中包括共同民主黨（執政黨）李在明、國民力量（最大在野黨）尹錫悅、國民的黨安哲秀、正義黨沈相奵，然而最後安哲秀選擇與尹錫悅整合（單一化，단일화）而退選，目前主流政壇候選人僅剩李在明、尹錫悅、沈相奵。

其中李、尹兩人在民調支持度上難分軒輊，南韓民調機構「Gallup Korea」（한국갤럽）於3日所公佈的封關民調中，李在明支持度為38%、尹錫悅支持度為39%，雙方僅相差1個百分點；而在尚未宣布與尹錫悅整合前，安哲秀的支持度則為12%。

由於南韓尚未修憲，因此南韓總統5年一任，之後不得尋求連任。先前李在明曾表示，若當選總統後將考慮推動修憲，將總統5年一任改為4年一任、之後可以尋求連任。

▼共同民主黨總統候選人李在明。（圖／路透社）

▲國民力量總統候選人尹錫悅。（圖／路透社）

本屆南韓總統大選投票熱度相當高，不過不少選民都透露，此次大選是「從兩個爛蘋果中挑一個比較不爛的」、「選擇『次惡』（차악，第2個不好的）」，截至上午11時05分（台灣時間10時05分）的投票率已經來到11.8%（約705萬人），其中還不包含4、5日所實施的事前投票，相關當局將於下午1時才會在統計中合算事前投票的結果。

韓媒預估，本屆大選的總投票率可望來到8成。

9日正式投票預計晚間7時30分結束，之後會由三大電視台KBS、MBC、SBS聯合公佈在全國330個投票所進行的「出口民調」，接受調查的選民約8.5萬人，而JTBC則另外進行出口民調調查，透過調查可以預估本屆總統大選當選人。

開票結果預估至隔（10）日上午6、7時才會出爐，不過因本次大選還包括晚間6時至7時30分的新冠確診隔離者投票，預估計票作業將會延遲，再加上此次大選李、尹兩人支持度難分軒輊，在開票結果正式出爐前，其確定當選的時間點恐怕比上屆大選還要來得更晚。

▼南韓三大電視台在330個投票所實施出口民調。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓首爾某投票所內部情況。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，在第19屆總統大選中，共同民主黨候選人文在寅在聲量上本就壓過自由韓國黨（國民力量前身）候選人洪準杓，當時文在寅於選舉當日的晚間11時（台灣時間晚間10時）左右確定當選。

李在明還未正式參政前，曾是南韓當地知名社會運動家、人權辯護律師，在擔任京畿道城南市長、京畿道知事時累積一定行政經驗而獲得聲望；尹錫悅則是擔任26年的檢察官，曾主導調查朴槿惠「閨蜜門」，並擔任首爾中央地檢廳長，之後獲總統文在寅任命為檢察總長，不過因檢警改革而與文在寅漸行漸遠，最後宣布參選總統、同時加入最大在野黨國民力量。

▼候選人李在明配偶金惠慶驚爆使喚公務員進行跑腿、買食材等各種雜務。（圖／達志影像）

▲尹錫悅之妻金建希。（圖／CFP）

李、尹兩人的妻子與家屬皆曾鬧出不少爭議與風波。尹錫悅妻子金建希（김건희）被爆出擔任大學講師時偽造學經歷、甚至就讀研究所時抄襲論文，還遭爆料曾擔任南韓BMW代理公司Deutsch Motors的理事，期間涉及操弄股價獲利；金建希的母親、尹錫悅的岳母更被爆料炒賣土地，而尹錫悅更被指控在偵查時有所偏袒。

而李在明的妻子金惠慶（김혜경，音譯）則被指控，在李在明擔任京畿道知事時，曾使喚廳內公務員以公費刷卡購買河豚、韓牛、壽司等高級食材送進私宅內；李在明的長子則被指控非法賭博，甚至常至私人色情按摩會館性交易。

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