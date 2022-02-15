情侶出遊叭2聲竟慘遭椅子狂砸　南投車埕遊憩區暴力團4煞落網

記者高堂堯／南投報導

以謝姓男子為首的犯罪集團，近2年曾涉嫌暴力討債、毆傷2人，去年又在南投縣車埕遊憩區內行走時，只因遭後車鳴按喇叭心生不滿，就當街聚眾將車上一對自外地來觀光的情侶打傷，甚至使用椅子當凶器；警方月前動員將謝男等4名嫌犯逮捕到案，訊後依違反組織犯罪條例、傷害等罪嫌移送法辦。

▲以謝姓男子為首的組織犯罪暴力集團，遭集集警分局破獲（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

集集警分局調查，24歲謝男等人平時無業、有傷害前科，自109年起即擅組不法暴力犯罪組織，動輒挾其惡勢力、操控手下於街頭聚眾鬥毆滋事，蓄意挑釁公權力；過去即曾因替朋友追討債款，結夥將2名被害人毆打成傷。

至去年間，謝男集團於車埕遊憩區行走時，一對外地情侶開車出遊經過、按了2聲喇叭向他們借道，謝男事後竟暴怒糾眾回頭找人算帳，甚至用椅子把男方打傷，涉嫌妨害秩序、妨害自由、傷害等暴力犯行。

▲謝男犯罪集團與情侶遊客於水里鄉車埕風景區發生行車糾紛、將對方毆傷。（圖／翻攝日月潭國家風景區管理處官網）

本案經被害人報案，集集分局即著手追查，並報請南投地檢署檢察官黃天儀指揮南投縣刑警大隊共同偵辦，於1月21日動用多名警力、兵分多路，同步執行拘提謝男及組織成員陳男等4人到案，全案依違反組織犯罪條例、刑法妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。