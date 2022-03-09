蘋果最強桌機Mac Studio問世！搭載M1 Ultra、僅7.7吋超小巧

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日凌晨舉辦春季發表會，除了受關注的iPhone SE3外，蘋果也宣布推出M1晶片系列的最後一名成員M1 Ultra，蘋果表示，這是M1系列中最強大的成員，且也是蘋果建構過最強的晶片。

▲Mac Studio。（圖／蘋果直播）

M1 Ultra內建128G的RAM，幾乎所有運算都不會出現延遲，而多晶粒架構，讓能耗降低，卻能擁有高效能，超越業界效能四倍。

與自家M1晶片比較，擁有800GB每秒的傳送速度，128GB RAM，相較於M1晶片，圖像處理效能增加8倍。

基於新的晶片，蘋果也推出新的Mac選擇，最新的Mac Studio專為專業工作是打造，無論是3D設計還是攝影剪輯都擁有強大效能。

Mac Studio 以單一鋁金屬壓制而成的外殼面積僅 7.7 吋，高度僅 3.7 吋，佔用空間非常小，可完美配置在大多數顯示器下方。Mac Studio 也配有創新的散熱設計，實現極佳的性能表現。

特殊的雙離心風扇散熱系統、精準配置的氣流通道，以及機殼背面與底部超過 4,000 個散熱孔，能引導氣流穿越內部零組件，幫助高性能晶片散熱。得益於 Apple 晶片的效率，Mac Studio 就算在最繁重的工作狀態下，也能保持出奇地安靜。

此次推出了兩個版本，搭載M1 Max或是M1 Ultra，性能都比先前的Mac Pro有顯著提升，在速度提升2.5倍、圖像處理增加3.4倍、CPU運作3.8倍、而每秒高達7.4G讀取速度。目前兩款機型售價分別為1999與3999美元。

此外蘋果也推出與其相配的顯示器，採用窄邊框設計，鋁金屬外殼，最高角度可提高到30度，並可依照需求橫向、縱向調整螢幕。

在畫面顯示上，可呈現10億色彩，具備奈米紋理玻璃，畫質更加精美。並搭載A13晶片，具備1200萬像素，與iPad同款，而在錄音上也支援空間音訊，通話更逼真。售價為1590美元。