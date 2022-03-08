　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

65歲以上接種疫苗可領500元禮券　中市3／17加開快打站

▲中央宣布長輩打疫苗送500元禮券，台中市加開1日快打站。（圖／記者游瓊華攝，下同）

▲中央宣布長輩打疫苗送500元禮券，台中市加開1日快打站。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布，自3月10日起，65歲以上長者接種第1、2、3劑均可發給500元禮券。台中市65歲以上符合接種條件尚有約13萬人(第1劑6.9萬、第2劑1.5萬、第3劑4.6萬)，以長者各劑別可能的意願接種率5%、10%及50%估算，接種需求長者數約2.5萬至2.7萬人，另外3月17日加開一日快打站，提供長者接種。

衛生局指出，截至3月7日上午8時止，台中市新冠疫苗第1劑接種人數2,442,881人，全人口涵蓋率86.93%，完成第2劑接種人數2,271,089人，第2劑涵蓋率80.81%，基礎加強劑接種人數35,207人，基礎加強劑涵蓋率1.25%，第3劑(追加劑)接種1,210,392人，第3劑涵蓋率43.07%，總計接種人次5,959,569人次。65歲以上長者3月10日起接種第1、2、3劑可以領500元禮券，65歲以下接種第1、2劑可以領200元禮券只到3月31日，呼籲符合接種資格民眾把握機會、儘速接種，保護自己也保護家人。

台中市長盧秀燕今日於市政會議上表示，參考國外疫情經驗，在英國長者未接種疫苗死亡率相較接種3劑疫苗罹患新冠死亡率高達7.9倍、香港未接種疫苗死亡率相較接種2劑疫苗罹患新冠死亡率高達6倍以上，雖然台中市的長者目前第1、2、3劑接種率皆高於全國平均值，為守護長者，市府第一時間決定將在3月17日再開設一日快打站，提供65歲以上長者市民接種莫德納疫苗。

盧秀燕說明，當日只要在快打站完成新冠疫苗接種的65歲以上長者，均可現場領取500元禮券，呼籲長者愛健康、打疫苗、領好康；此外，此次快打站市府仍會請區公所發送通知單，請長者在家等通知，並依通知單上註明的時間、地點，攜帶健保卡及小黃卡前往接種。

▲中央宣布長輩打疫苗送500元禮券，台中市加開1日快打站。（圖／記者游瓊華攝，下同）

衛生局表示，針對家人無法陪同但家中長者有申請長照服務者，在3月底前均可透過居家服務單位、社區整合型服務中心(A)或1966長照服務專線，提出陪同接種COVID-19疫苗需求，可由居服員陪同前往接種，另可搭配長照交通接送服務，乘坐無障礙車輛前往施打站，民眾不需負擔自付額，可以多加利用。

此外，台中市也開創貼心長輩疫苗接種新措施，長輩若使用資訊或網路較不方便，可以打電話到1999、各區公所及衛所，只要告訴接話人員姓名、電話、方便於哪一天接種等資訊，接話人員就會將資料轉給衛生所，由衛生所協助預約後，再回撥電話給長輩或家屬預約接種地點及日期。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
台積電殺到5字頭會抖？股海老手曝「2指標」搶進
私密照外流報案畫面曝！謝忻心急求助派出所
快訊／北投分局所長「涉詐領津貼」　貪汙罪送辦
謝忻私密照2820張全套外流！警找上攝影公司追真相
《犀利人妻》女星「罹患乳癌」　生日淚訴抗癌過程
戴資穎2022年首勝！　32分鐘贏球晉級德國站16強
入夜4縣市急凍10度！明起回暖「下波變天時間曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市領先全國創立數位學習輔導團　課中差異化教學影片全台首映

溫馨38好禮一直送　他貼心送「樺達珍奶不加糖」+大樂透

65歲以上接種疫苗可領500元禮券　中市3／17加開快打站

機台起火搶救迅速未釀成災害　南消二大隊籲集塵風管常保清潔防火保平安　

安檢塞車！南投市中山公園兒童遊戲設施　完工7月終啟用

好康來了！65歲以上打新冠肺炎疫苗　彰化加碼送500元禮券

6天停電5次！南市勞工局對台電勞檢　黃偉哲：罰25萬立即改善

長輩接種疫苗500元價值獎勵　雲林各鄉鎮發放至4／10

南消五大隊強化安檢隊新進人員訓練　落實出租套房消防安檢保障住安

雲林縣女警比例14.24%　局長李謀旺婦女節送巧克力花束

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

《二十五，二十一》金泰梨奪金遭疑「搶來的」　裁判飆金句：想看支持的選手獲勝，請去看電影

《Running Man》集體確診時「宋智孝不知道」　金鍾國靠運動「鼻塞好了」...嗅覺也沒了！

台南市領先全國創立數位學習輔導團　課中差異化教學影片全台首映

溫馨38好禮一直送　他貼心送「樺達珍奶不加糖」+大樂透

65歲以上接種疫苗可領500元禮券　中市3／17加開快打站

機台起火搶救迅速未釀成災害　南消二大隊籲集塵風管常保清潔防火保平安　

安檢塞車！南投市中山公園兒童遊戲設施　完工7月終啟用

好康來了！65歲以上打新冠肺炎疫苗　彰化加碼送500元禮券

6天停電5次！南市勞工局對台電勞檢　黃偉哲：罰25萬立即改善

長輩接種疫苗500元價值獎勵　雲林各鄉鎮發放至4／10

南消五大隊強化安檢隊新進人員訓練　落實出租套房消防安檢保障住安

雲林縣女警比例14.24%　局長李謀旺婦女節送巧克力花束

大專棒聯公開二級決賽　吳鳳科大、萬能科大搶首勝

《全明星》最正經理脫衣被拍！　「上帝視角」洩火辣曲線…掀暴動

他領1千萬準備洗錢！途中遭強盜集團「搶劫踹下車」…狼狽報案

他10天沒大便！醫嚇「直腸被壓扁」：腫瘤塞滿　出現1情況恐末期

女生用餐享買一送一！台北最大Buffet 3月再加辦兩場「龍蝦吃到飽」

金管會拚ESG　訂證券期貨業3年永續轉型大計！

3月書單推薦！學霸都在用的聰明讀書法、好好生活也是有門檻

私密照外流報案畫面曝！謝忻粉紅外套搭牛仔褲　心急求助派出所

湯滾過就能放隔夜？營養師教「正確保存3步驟」避免食物中毒

快訊／北投分局所長「涉詐領津貼」遭檢舉　全案貪汙罪送辦　

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

地方熱門新聞

寵物羊生前萌樣曝！主人一把火奪6命

大樓中間有座廟　台灣英雄站屋頂

被遺忘的弟弟　繞台半圈找到親姊被趕出門

中市8區管線維修15日停水23小時　近8萬戶受影響

金門「天空之城」重新塗裝　網罵翻

LIVE／高雄本土＋2「居隔陰轉陽」

南市勞工局對台電開刀　黃偉哲：罰25萬

水管破裂搶修　東港8日下午2時起停水23小時

嘉義836戶停電50分鐘！鷹架倒塌壓電線

桃園公費疫苗施打　3/8、10施打

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

桃園3/8、3/10　開放莫德納和高端施打

大火躲3樓浴室　台中婦人不治

桃園好市乘雙券加碼抽線上登記

更多熱門

相關新聞

貸款千萬升息1碼「無痛感」　專家曝斷頭潮門檻

貸款千萬升息1碼「無痛感」　專家曝斷頭潮門檻

美國準會主席鮑爾表態3月將升息一碼，而台灣貨幣政策基調，也有望將朝「緊縮」方向前進，面對央行升息箭在弦上，多數建築業者認為，台灣升息腳步慢、幅度小，對於房市的影響偏向軟著陸，而要讓「房貸負擔有感上升」，至少要升息4碼以上。

65歲以上打新冠疫苗　彰化加碼送500元禮券

65歲以上打新冠疫苗　彰化加碼送500元禮券

中市長候選人民調　盧秀燕滿意度高

中市長候選人民調　盧秀燕滿意度高

北屯交易量5年成長72%　換屋門檻上提至2千萬

北屯交易量5年成長72%　換屋門檻上提至2千萬

無敵學區2房小宅搶手　豐原房仲驚：很難想像破3字頭

無敵學區2房小宅搶手　豐原房仲驚：很難想像破3字頭

關鍵字：

台中盧秀燕禮券快打站

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

起底大S 20年前分手原因！

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

具俊曄分手23年變了！

大S老公當年有多紅？「這1首歌」全台灣人都會唱

酷龍曾紅遍全台「20年前世紀合照」曝光！

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面