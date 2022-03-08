65歲以上接種疫苗可領500元禮券　中市3／17加開快打站

▲中央宣布長輩打疫苗送500元禮券，台中市加開1日快打站。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布，自3月10日起，65歲以上長者接種第1、2、3劑均可發給500元禮券。台中市65歲以上符合接種條件尚有約13萬人(第1劑6.9萬、第2劑1.5萬、第3劑4.6萬)，以長者各劑別可能的意願接種率5%、10%及50%估算，接種需求長者數約2.5萬至2.7萬人，另外3月17日加開一日快打站，提供長者接種。

衛生局指出，截至3月7日上午8時止，台中市新冠疫苗第1劑接種人數2,442,881人，全人口涵蓋率86.93%，完成第2劑接種人數2,271,089人，第2劑涵蓋率80.81%，基礎加強劑接種人數35,207人，基礎加強劑涵蓋率1.25%，第3劑(追加劑)接種1,210,392人，第3劑涵蓋率43.07%，總計接種人次5,959,569人次。65歲以上長者3月10日起接種第1、2、3劑可以領500元禮券，65歲以下接種第1、2劑可以領200元禮券只到3月31日，呼籲符合接種資格民眾把握機會、儘速接種，保護自己也保護家人。

台中市長盧秀燕今日於市政會議上表示，參考國外疫情經驗，在英國長者未接種疫苗死亡率相較接種3劑疫苗罹患新冠死亡率高達7.9倍、香港未接種疫苗死亡率相較接種2劑疫苗罹患新冠死亡率高達6倍以上，雖然台中市的長者目前第1、2、3劑接種率皆高於全國平均值，為守護長者，市府第一時間決定將在3月17日再開設一日快打站，提供65歲以上長者市民接種莫德納疫苗。

盧秀燕說明，當日只要在快打站完成新冠疫苗接種的65歲以上長者，均可現場領取500元禮券，呼籲長者愛健康、打疫苗、領好康；此外，此次快打站市府仍會請區公所發送通知單，請長者在家等通知，並依通知單上註明的時間、地點，攜帶健保卡及小黃卡前往接種。

衛生局表示，針對家人無法陪同但家中長者有申請長照服務者，在3月底前均可透過居家服務單位、社區整合型服務中心(A)或1966長照服務專線，提出陪同接種COVID-19疫苗需求，可由居服員陪同前往接種，另可搭配長照交通接送服務，乘坐無障礙車輛前往施打站，民眾不需負擔自付額，可以多加利用。

此外，台中市也開創貼心長輩疫苗接種新措施，長輩若使用資訊或網路較不方便，可以打電話到1999、各區公所及衛所，只要告訴接話人員姓名、電話、方便於哪一天接種等資訊，接話人員就會將資料轉給衛生所，由衛生所協助預約後，再回撥電話給長輩或家屬預約接種地點及日期。