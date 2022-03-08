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職安不停電台南保平安　勞工局攜手職安署南區職業安全衛生中心稽查台電

▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，8日由勞工局局長王鑫基率領，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，8日由勞工局局長王鑫基率領，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月3日高雄興達電廠開關場事故，造成全台大停電影響逾500萬戶，台南市不僅一般住戶受影響，多個工業區、百貨商場、店家及廠商都受到波及影響甚大，為預防突發事故影響工作者安全及電力供應，8日由勞工局局長王鑫基率領勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，針對台南市部分台電作業場所進行檢視。

▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，8日由勞工局局長王鑫基率領，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

稽查檢視結果發現共有11處缺失，兩處停工（高度2公尺以上施工架基樁開挖未設置護欄及高度2公尺以上鋼構結構作業開口未設置安全網），裁處25萬（高度2公尺以上施工架、基樁開挖未設置護欄、鋼筋未加保護套、施工架未設置斜撐、基樁開挖深度在1.5公尺以上未設擋土支撐、高度1.5公尺以上施工架及基樁開挖未設置安全上下設備，裁處11萬；2公尺以上鋼構結構作業開口未設置安全網及施工架上下設備高度8.5公尺，未與構造物妥實連接，裁處8萬；鋼筋裸露未有防護設備及電氣開關裸露，未有絕緣防護設備，裁處6萬），皆立即與台電人員說明，要求台電盡速依法改善，以預防職業災害的發生。

▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，8日由勞工局局長王鑫基率領，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，北龍潭、南龍崎超高壓變電所，以及南投中寮超高壓開閉所，是貫穿台灣北中南，引接多條超高壓輸電線路，為全台電力供給關鍵，其中龍崎超高壓變電所位於南市，不僅南部供電，同時也是「南電北送」補足電力供應的關鍵。本次303大停電因台電興達電廠機組出現人為操作失誤，干擾到台灣三大電力樞紐「龍崎超高壓變電所」運作，導致全台多區停電。為避免突發事件影響工作者安全及電力供應，特別責成勞工局局長王鑫基前往台電龍崎超高壓變電所、七股開閉所新建工程及將軍開閉所新建工程進行檢視。

▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，8日由勞工局局長王鑫基率領，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，8日由勞工局局長王鑫基率領，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基進一步表示，台電業務龐大且肩負全台供電重責大任，期透過中央和地方聯手，協助落實職安風險評估及管理，建立台電面對突發事故處理的正確知能，培養工作者危害辨識能力，「讓安全習慣成自然」，進而造就「安全工作 健康工作」的職安健康城市，實現市長「希望家園」的理念。

▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，8日由勞工局局長王鑫基率領，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，8日由勞工局局長王鑫基率領，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，8日由勞工局局長王鑫基率領，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市職安健康處處長李炫昌提醒，勞工在面對突發事件緊急搶修，如何臨危不亂是關鍵的重點，平時基礎訓練的落實，實為關鍵，期藉由本次的點檢，強化全體重視職安，保障職場工作者操作安全，打造無職業傷害的工作環境。

▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，8日由勞工局局長王鑫基率領，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台電詳細疏失：七股開閉所新建工程，高度2公尺以上施工架、基樁開挖未設置護欄、鋼筋未加保護套、施工架未設置斜撐、基樁開挖深度在1.5公尺以上未設擋土支撐、高度1.5公尺以上施工架及基樁開挖未設置安全上下設備，裁處11萬；將軍開閉所新建工程，2公尺以上鋼構結構作業開口未設置安全網及施工架上下設備高度8.5公尺，未與構造物妥實連接，裁處8萬；龍崎佑福營造工程有限公司高壓變壓器更換工程，鋼筋裸露未有防護設備及電氣開關裸露，未有絕緣防護設備，裁處6萬元。▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心，8日由勞工局局長王鑫基率領，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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