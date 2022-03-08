俄羅斯列「不友善國家」台灣上榜　蘇貞昌：自由民主一員該承擔

▲行政院長蘇貞昌備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭戰火延燒，部分國家日前宣布對俄羅斯實施經濟制裁，俄羅斯公布「不友善國家」反制，而台灣也在這波名單上。對此，行政院長蘇貞昌8日在立法院備詢時表示，台灣與俄羅斯貿易總額很小，即使台灣因此要付出代價，也是作爲自由民主一員應該承擔的。

立法院今天邀請蘇貞昌率部會首長進行總質詢。民進黨立委王定宇質詢時關注，台灣被俄羅斯被列入「不友善國家」，以及現在台灣對俄羅斯祭出經濟制裁，對於我國經貿是否有影響？

蘇貞昌表示，台灣本來就是個主權獨立的國家，如果不是受政治語言，或者政治敏感在操作的時候，很多國家不由自主地都會講「台灣跟其他國家都一樣」，這本來就是一個事實，也是長久以來大家的認知和習慣；他說，台灣與俄羅斯貿易總額很小，即使台灣因此要付出代價，也是作爲自由民主一員應該承擔的。

經濟部長王美花說明，現在制裁採取「科技產品的出口管制」，不讓俄羅斯把這些產品運用在武器上面，目前這些量體不大，但是民間可能會遇到收不到貨款的狀況，若是發生困難，政府有跨部會機制因應。

俄羅斯《塔斯社》（TASS）報導，俄羅斯聯邦政府批准一份對俄國以及俄羅斯企業、公民不友善的國家和地區名單，包含美國、加拿大、歐盟國家、英國（包括澤西島、安圭拉島、英屬維爾京群島、直布羅陀），還有烏克蘭、蒙特內哥羅、瑞士、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦士登、摩納哥、挪威、聖馬利諾、北馬其頓，以及日本、韓國、澳洲、密克羅尼西亞、新西蘭、新加坡、台灣。