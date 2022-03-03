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清水國中與日本黑石國中線上交流　學生苦練英文介紹清水風采

▲清水國中與日本黑石中學進行國際視訊交流（下同）。（圖／清水國中提供）

▲清水國中與日本黑石中學進行國際視訊交流（下同）。（圖／清水國中提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

新冠疫情導致國際交流中斷、出國難如登天，清水國中近日仍首度透過「黑石計劃」和線上課程模式，經日本青森縣中央學院大學媒合，與該縣黑石中學舉辦國際視訊交流，該校學生們都感到無比新鮮。

校方表示，因2校學生語言差異，需透過英文互相表達，為此特別在校內舉辦二年級生面試，共錄取5男、7女的12位代表；經與學生討論，還有牛罵頭文化協進會常務監事暨清水散步執行長吳長錕的協助，確定了交流內容：如台日的地理距離、清水國中在台的位置、清水區地方文化與景點、美食小吃，還有鬼洞、牛罵頭文化園區、台中港、清泉崗機場等具有深度文化意義的地標。

▲清水國中與日本黑石中學進行國際視訊交流。（圖／清水國中提供）

清水國中學生在交流前反覆練習，英文老師顏秀家也其文法與單字再三叮嚀修正、提升對話信心，交流模式為12名代表分成三組，黑石中學也把10位學生分成三組，先由校方代表致詞，接著各組間有25分鐘的直接交流、10分鐘的自由問答，最後由學生代表做結語；為讓過程能夠更生動有趣，也採網路直播方式，雖然僅短短1個小時，卻讓學生對國際化有更深一層的體驗。

清水國中學生陳粲豐對日本學生說，「我非常開心與你們在線上交流，期待疫情結束訪問日本。」校長曾育宗表示，具日語專長的退休老師林宏慶也在現場協助指導與翻譯，學生們從一開始的緊張，到最後像朋友一樣閒話家常，相信這樣的經驗能讓他們在參與下一次國際交流上更有信心。

校方表示，清水國中是台中市國中的第3大校，黑石中學只有該校約1/4規模，但從籌備過程當中卻深刻體驗日本人做事的嚴謹，任何細節都一再確認，也讓他們倍感壓力：除學生平常得回家做功課，師生還利用午休及假日時間加強練習，表示對此次交流的重視，也希望促進彼此情誼。

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