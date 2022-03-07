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前十大槍擊要犯「瘋琴」設局女友17歲女兒　摸胸蹭下體

▲桃園市彭姓男子今年9月間搭乘台鐵自強號南下列車，見妙齡女熟睡竟動歹念，伸出鹹豬手撫摸胸部，見無反應還解開釦子繼續摸遭隔鄰乘客報警。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲盧照琴被控猥褻少女，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

曾是10大槍擊要犯、綽號「瘋琴」的盧照琴，被控於2018年8月間，設局對女友17歲女兒猥褻，對少女摸胸、蹭下體。盧照琴否認犯案，但一二審均認定有罪，判刑10月，案經上訴，最高法院7日駁回上訴，維持10月刑期定讞。

曾經捲入藝人澎恰恰裸體自慰光碟案的黑道大哥盧照琴，曾是「黑牛」黃鴻寓的同夥，參與不少案件，有多起前科，更曾列十大槍擊要犯之一。澎恰恰2004年爆發裸體自慰光碟案件，當時盧照琴的姪女、另名藝人盧靚，設局對澎恰恰拍下不雅光碟，而後澎恰恰付出1500給予斡旋的藝人郭桂彬、1000萬元給盧照琴、900萬元給盧靚，3人最後均在2006年間判刑定讞。

澎恰恰光碟案事過多年後，盧照琴早已出獄。而本案因盧男與少女的母親為男友朋友，2018年8月間，盧男因友人過世後，北上到友人靈堂捻香，當天打電話約少女母親共進晚餐，少女陪同前往，當晚9時許因盧男女友喝醉，3人搭計程車到桃園入住某汽車旅館。

但少女指控，當晚11點多，她在清理母親的嘔吐衣物時，背後突然有一雙手伸入她的上衣。少女雖身手推開並大叫「你要幹嘛」，但盧男仍強行解開她的上衣撫摸，並以下體磨蹭少女臀部。少女推開盧男後，趕緊逃離房間，之後向檢警報案，檢方認為指控屬實，對盧男依照「成年人對少年故意犯強制猥褻罪」提起公訴。

法院審理時，盧男否認犯案，辯稱少女討厭他，所以才故意羅織罪名。但少女出示母親與盧男的微信對話紀錄，提到母親寫下「我那天是故意喝醉給你機會，為什麼你把她嚇跑」，隔兩天，母親更到女兒住處道歉，事後更傳了簡訊，內容大概是「她很愛她男友，所以只能答應，她沒有說盧男要求她做什麼，但是她就說她只能答應，我問為什麼要答應，她還是只說她很愛盧男。」少女因為太生氣了，就把簡訊刪除。

法院根據其他客觀證據，認定盧男確實有罪，一二審均判刑10月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

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