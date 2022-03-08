兼顧手足情！　成功「婦出」再造職涯第二春

▲台南就業中心就服員林燕珍（右一）為53歲的阿華打氣加油，終於再次回歸職場工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

53歲的阿華（化名）為照顧雙親及兄長，10年前毅然辭去穩定的工作，當她想要再重返職場，卻遇到重重的困境。所幸在勞動部台南就業中心的協助下，終於再次回歸職場工作，她非常珍惜的說「有一份固定收入，真的很好」。

阿華原本有著收入穩定的大樓清潔維護工作，在10多年前，看著照顧2位重度身障兄長的雙親，年紀漸漸老邁、愈來愈無法負荷照顧的重擔，阿華於心不忍，下定決心辭去工作，專心挑起照顧家人的擔子。

雙親及一位兄長陸續離世後，多年房屋租金及日常開銷，讓阿華原本的積蓄已所剩無幾，經濟陷入困境，必需儘快找一份固定的收入來源。起初，阿華覺得自己尋職條件不高，應該很快可以找到工作，但因無專業技能，僅能從事洗碗工、協助市場擺攤或計時鐘點清潔人員等不穩定的工作，微薄的薪資讓生活持續處於入不敷出的狀況。阿華只好鼓起勇氣向社政單位求助，經轉介至台南就業中心尋求協助。就服員林燕珍立即推介多項工作，並陪同面試幫阿華向雇主爭取錄取的機會，但隨即發現阿華離開職場太久，面試應答的準備不足，加上服裝及儀容也疏於打理，以致應徵屢屢失敗。

就服員便為阿華申請勞動部的服裝儀容準備計畫，為阿華採買合適的服裝及儀容修整，好在面試時可以讓雇主留下好印象。就服員並評估房務整理工作相對較接近過往的大樓清潔工作經驗，推介阿華一份皇賓大飯店房務員的工作，並輔以職場學習再適應計畫，以尋求離家近的學習場域，讓她可以兼顧照顧兄長。

皇賓大飯店副理張春蘭提及阿華初到飯店時，隨著資深人員學習房務工作，阿華特別緊張，深怕遺落部分細節，常反覆確認導致速度未達標準，在經過3個月學習及心理調適後，阿華對房務工作慢慢熟識，目前穩定就職6個月早已遊刃有餘。張春蘭說，「工作機會靠自己努力付出獲得，只要有心，必能達成」。

台南就業中心主任胡瑞娟感謝公司提供職場學習場域，並促使婦女們回歸就業市場，她指出，依據行政院性主計總處資料，2020年女性勞動力參與率為51.4％，兩性勞動力參與率差距較10年前縮小；另在45-64歲的中高齡女性勞動力參與率達52.3％，顯示婦女朋友就業需求上升。建議想重回職場的婦女們或中高齡朋友，可透過就業中心幫忙找工作，就業中心可提供就業、職訓、創業等諮詢服務及就業促進課程，協助婦女朋友們找到職涯第二春。為鼓勵婦女回歸職場加油打氣，台南就業中心在三八婦女節當天至台南就業中心求職朋友，在 IG或FB支持婦女就業等PO文即可換取小禮物。