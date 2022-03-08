才生完5天！婆婆狂催生二胎「生了就有辦法養」：人別自私

▲婆婆一直要媳婦趕快生第二胎。（示意圖／PIXABAY）

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養育孩子不是一件輕鬆的事，加上為了給孩子好的品質，很多夫妻都選擇生一個就好。一名人妻抱怨，剛生完5天婆婆就狂問什麼時候要再生第二胎，甚至還一直分享與公公的房事，讓她覺得非常困擾。

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，剛結婚就打定主意只生一胎，不管是男孩女孩都只生一個就好，之後因胎位不正剖腹，所幸最後生下一個男寶寶，未料生完才5天就接到婆婆來電。婆婆說，「你小孩不用帶回房間自己顧啦，就當住飯店，啊你們兩個也可以趁這個機會懷第二胎。」

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人妻聽完氣炸，傷口還在痛、還沒癒合就被催生第二胎，到底有沒有搞錯啊，因此月子期間直接把婆婆封鎖，但回家後仍逃不了，婆婆一直要她再生一個。婆婆苦勸，「人哪不要那麼自私，只生一個，小孩很可憐，而且妳老了，多一人養妳不是比較輕鬆？養小孩錢不是問題，只要生了一定有辦法養，天生天養。」

老公見婆媳倆一句來一句去，立刻說不要吵了，不會再生了，未料婆婆仍不死心。人妻透露，婆婆後來還會分享助孕秘方，例如XX體位、哪個姿勢最好懷孕，讓她覺得超想吐，根本是性騷擾，「這是婆婆該說的話嗎？我根本沒興趣知道你們夫妻在床上的事，我的子宮還輪不到妳來指手畫腳。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「很有病欸，月子期間誰會同房啊，居然還闡述自己的床上經驗」、「請老公跟婆婆說已結紮」、「要人多生幾個先拿出個五百一千再來說」、「剛生完時真的會很討厭人家問說哪時候生第二胎」。

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