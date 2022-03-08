大S靠1通電話秒復合　他驚呆「號碼20年都沒換？」網：我用30年

▲大S今宣布與南韓偶像具俊曄再婚 。（圖／翻攝自大S、具俊曄IG）

記者施怡妏／綜合報導

大S剛離婚3個月，8日無預警宣布再婚，對象是南韓團體酷龍前成員具俊曄，兩人其實20多年前就曾交往，讓人驚訝不已，具俊曄透露，當時看到他離婚後，是鼓起勇氣打給對方，才重新牽起這段緣分。就有網友好奇，竟然有人20年都不換電話號碼。對此，就有網友回說「這很正常」。

有網友在PTT發文，在手機還不是很流行的時候，大家都會用市內電話，除非搬家否則不太會更改號碼，「手機號碼就不一定了，不過沒甚麼事大概也不大會換，頂多就增加門號」，也忍不住好奇問，「手機號碼能20年以上不換的人多嗎？有卦？」

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對此，網友們認為「這很正常」，「我的快30年，還是菜雞，090門號」、「沒事幹嘛換號碼」、「我的也用9年」、「從第一支手機開始就沒有換過」、「現在都可攜碼移轉了，如果不是幹什麼壞事，特地換還比較麻煩吧」、「0910，快30年了」、「我電話從來沒換過啊，只是變多而已」、「沒事在那邊換門號根本自己搞自己」。

其中，也有網友提到會換號碼的可能性，「時常換電信，又不想花200元移轉費就常換啊」、「也有人是怕被人騷擾，而改號碼」。

具俊曄接受韓媒《tvdaily》專訪時透露，當時看到他離婚後，是鼓起勇氣打給對方，兩人聊天聊著就像是回到20年前的感覺，並坦言已經交往好幾個月，最後是他主動求婚，雖然沒有辦法辦婚禮，但他已經準備來台陪伴愛妻度蜜月，一起度過小倆口的新婚日子。

▼網友們表示，沒事不會換手機號碼。（圖／翻攝自PTT）