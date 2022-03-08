女買「黃色版燒仙草」超驚喜！網一看秒陷回憶：童年必吃

▲有網友近日發現一款類似燒仙草的冬日聖品，引發熱議。（圖／翻攝自Dcard，下同）

網搜小組／閔文昱報導

氣溫下降，面對冷颼颼的天氣，許多人都會選擇點一碗燒仙草來暖暖胃，不過有網友近日發現，除了燒仙草外，還有一款奇怪又好吃的食物「燒布丁」，且也可以選料，吃法跟原理都與燒仙草相似，讓她覺得相當新奇。文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，更有人嗨喊「布丁燒我超愛欸，現在很少地方有賣了！」

一名女網友近日在Dcard以「什麼是燒布丁」為題發文表示，她發現一款叫「燒布丁」的食物，也就是還沒結凍的布丁，外觀奇怪但卻相當好吃，跟燒仙草一樣可以選料，且原理、吃法也相似，味道有一點像果汁牛奶，但再奶一點，讓她覺得相當新奇，「大家有吃過嗎？我還是頭一次看到，個人還蠻喜歡的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，許多網友紛紛留言，「燒布丁超好吃的～我家附近的夜市每個禮拜五都會有，可是都只賣冬天，上次跟阿姨聊天好像快要收起來了，他說小孩都長大了，燒布丁是我的童年啊」、「這很好吃欸！哪裡有賣」、「在哪裡買的呀？感覺小時候有吃過」、「還記得小時候都在金門吃，莫名懷念欸」、「不是叫布丁燒嗎，我超愛欸，現在很少地方有賣了！」

另外，也有網友分享可能買得到布丁燒的地點，「林口舊街有」、「打卡燒布丁，林口舊街有，真的邊吃邊結凍跟燒仙草一樣」、「很久很久以前在師大夜市有買過！後來好像就沒賣了」、「師大夜市那還有一間飲料店有賣」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完