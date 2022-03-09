小模喝了這一杯斷片！只記得「全裸趴跪」...攝影淫狼遭重判

▲徐姓男子涉在飲料下藥，迷昏受邀拍專輯封面的女網友性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名徐姓男子前年約一位20歲女網友當專輯封面模特兒，涉在熱巧克力裡摻藥迷昏對方性侵，女方恍惚中，只記得自己全裸跪趴，徐男正從她背後企圖「攻門」，她問完對方「Are you fucking my ass？」又睡著，幸好男友來救她脫困，徐男否認下藥迷姦，辯稱兩情相悅，他還拒絕女方提議的變態性交，台北地院審理認定徐男狡辯，依加重強制性交罪判刑10年，可上訴。

徐男和本案女網友於2019年4月透過交友軟體認識，前年（2020年）初，徐男以拍攝專輯封面為由，約當天生日的女網友當他的麻豆，女方下午赴約，開心和徐男討論如何拍攝，但喝下徐男招待的一杯熱巧克力後，意識逐漸模糊、全身癱軟無力，最後躺在徐男工作室內的床上睡著。

徐男趁機性侵得逞，接著當晚8時許，徐男企圖對女方肛交，女方痛醒，睜眼發現自己全裸跪趴床上，徐男站在她背後正在侵犯她，女方還沒完全回神，問徐男：「Are you fucking my ass？」（你在對我肛交嗎？）徐男回稱：「嗯哼。」

女方聽完，瞬間又睡著，女方當時的男友掛念她單獨赴約，連打數通電話問她在哪裡，女方終於接聽，但口齒不清、不知身處何方，徐男接手講電話，拒絕透露地址，僅要女方男友在附近捷運站等候女方前往會合，並打發女方離開。

女方獨自下樓，走路歪歪扭扭，過馬路時甚至沒注意公車逼近、差點被撞，男友驚覺不對，要女方帶路折返，找到徐男在公寓頂樓的工作室理論，徐男刻意在2人面前把玩一把折疊刀，女方男友高度緊繃，仍堅持徐男當面刪光拍攝女方的照片。

女方這時逐漸回神，講出有哪些照片，徐男一一刪掉後，女方和男友趕緊離開免遭不測，並就醫驗傷，發現體內有俗稱強姦藥丸的FM2成分，下體也有男性體液，報案查出與徐男DNA相符，她回想覺得那杯熱巧克力的味道，可能被加料。

▲受害女網友回神細想，認為熱巧克力被徐男加料。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

徐男否認下藥迷姦，宣稱女方抵達時很活潑健談，2人聊了一會兒，女方喊累就躺上床去睡，當晚8時許，他叫醒女方該回家了，2人自然而然發生性行為，但他否認企圖對女方肛交，而是女方在嘿咻時，提議想體驗掐頸性愛及肛交，他「心生反感而無法繼續進行」。

不過法官查出，女方的手機疑因手持時，長按螢幕右下角而啟動錄影功能，錄下長達數小時對著屋內空景的影片，從女方和徐男在背景用英語交談內容，清楚顯示她越來越口齒不清，甚至聽不懂徐男表達的意思而一再問「What's that？」

法官認定女方遭徐男以FM2迷昏，產生順向性失憶，雖有行動和言語能力，卻不記得被下藥後的事情，徐男罔顧女方對他的信任，造成女方身心創傷與無法磨滅的精神、心理陰影，且到案一再狡辯、毫無自省，更沒賠償和解，依以藥劑加重強制性交罪判刑10年，可上訴。