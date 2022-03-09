　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小模喝了這一杯斷片！只記得「全裸趴跪」...攝影淫狼遭重判

▲桃園市張姓中醫師3年前在咖啡飲料摻入安眠藥趁機迷姦女子，地院法官刑事重判10年有期徒刑、民事部分判處賠償129萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲徐姓男子涉在飲料下藥，迷昏受邀拍專輯封面的女網友性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名徐姓男子前年約一位20歲女網友當專輯封面模特兒，涉在熱巧克力裡摻藥迷昏對方性侵，女方恍惚中，只記得自己全裸跪趴，徐男正從她背後企圖「攻門」，她問完對方「Are you fucking my ass？」又睡著，幸好男友來救她脫困，徐男否認下藥迷姦，辯稱兩情相悅，他還拒絕女方提議的變態性交，台北地院審理認定徐男狡辯，依加重強制性交罪判刑10年，可上訴。

徐男和本案女網友於2019年4月透過交友軟體認識，前年（2020年）初，徐男以拍攝專輯封面為由，約當天生日的女網友當他的麻豆，女方下午赴約，開心和徐男討論如何拍攝，但喝下徐男招待的一杯熱巧克力後，意識逐漸模糊、全身癱軟無力，最後躺在徐男工作室內的床上睡著。

徐男趁機性侵得逞，接著當晚8時許，徐男企圖對女方肛交，女方痛醒，睜眼發現自己全裸跪趴床上，徐男站在她背後正在侵犯她，女方還沒完全回神，問徐男：「Are you fucking my ass？」（你在對我肛交嗎？）徐男回稱：「嗯哼。」

女方聽完，瞬間又睡著，女方當時的男友掛念她單獨赴約，連打數通電話問她在哪裡，女方終於接聽，但口齒不清、不知身處何方，徐男接手講電話，拒絕透露地址，僅要女方男友在附近捷運站等候女方前往會合，並打發女方離開。

女方獨自下樓，走路歪歪扭扭，過馬路時甚至沒注意公車逼近、差點被撞，男友驚覺不對，要女方帶路折返，找到徐男在公寓頂樓的工作室理論，徐男刻意在2人面前把玩一把折疊刀，女方男友高度緊繃，仍堅持徐男當面刪光拍攝女方的照片。

女方這時逐漸回神，講出有哪些照片，徐男一一刪掉後，女方和男友趕緊離開免遭不測，並就醫驗傷，發現體內有俗稱強姦藥丸的FM2成分，下體也有男性體液，報案查出與徐男DNA相符，她回想覺得那杯熱巧克力的味道，可能被加料。

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲受害女網友回神細想，認為熱巧克力被徐男加料。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

徐男否認下藥迷姦，宣稱女方抵達時很活潑健談，2人聊了一會兒，女方喊累就躺上床去睡，當晚8時許，他叫醒女方該回家了，2人自然而然發生性行為，但他否認企圖對女方肛交，而是女方在嘿咻時，提議想體驗掐頸性愛及肛交，他「心生反感而無法繼續進行」。

不過法官查出，女方的手機疑因手持時，長按螢幕右下角而啟動錄影功能，錄下長達數小時對著屋內空景的影片，從女方和徐男在背景用英語交談內容，清楚顯示她越來越口齒不清，甚至聽不懂徐男表達的意思而一再問「What's that？」

法官認定女方遭徐男以FM2迷昏，產生順向性失憶，雖有行動和言語能力，卻不記得被下藥後的事情，徐男罔顧女方對他的信任，造成女方身心創傷與無法磨滅的精神、心理陰影，且到案一再狡辯、毫無自省，更沒賠償和解，依以藥劑加重強制性交罪判刑10年，可上訴。

ET快訊
小S當年暴氣開罵具俊曄！　大S崩潰哭了
俄軍把媽媽炸成碎片！　6歲女嚴重脫水慘死廢墟
LIVE／大S老公來了！具俊曄20年愛不熄　最新出關畫面曝光
請喪假打卡美食！主管懷疑說謊　他竟回傳「阿嬤的遺容」
快訊／台南爆2確診！　首見院內感染
大S當年「千萬婚禮變喜劇片」！　8亂象氣瘋她
英美禁止進口俄石油！衝擊全球油價　4大QA一次看懂
快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中惡火奪6命！　家屬返現場哀慟引魂：帶祢們離開這裡

飛官陳奕因公殉職　329青年節將入祀故鄉南投縣忠烈祠

婦霸病床2年+欠214萬醫療費　振興醫院開告...她搬重殘賴皮吞敗

懷疑老婆一次外遇2男　醋夫嗆「給人玩的東西」下場曝光

受刑人隔褲撫摸舍友下體　判刑10月定讞

竹北遠百2櫃姐報案遭竊　女賊連偷錢包、大衣畫面曝光

電動滑板車過斑馬線　機車撞上騎士彈飛亡...玩家過失致死判10月

名醫蘇怡寧遭控逃漏稅　親妹檢舉被灌「130萬顧問費」結果出爐

小模喝了這一杯斷片！只記得「全裸趴跪」...攝影淫狼遭重判

快訊／台中惡火6死！17房隔成41間套房　房東遭重罰144萬

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

台中惡火奪6命！　家屬返現場哀慟引魂：帶祢們離開這裡

飛官陳奕因公殉職　329青年節將入祀故鄉南投縣忠烈祠

婦霸病床2年+欠214萬醫療費　振興醫院開告...她搬重殘賴皮吞敗

懷疑老婆一次外遇2男　醋夫嗆「給人玩的東西」下場曝光

受刑人隔褲撫摸舍友下體　判刑10月定讞

竹北遠百2櫃姐報案遭竊　女賊連偷錢包、大衣畫面曝光

電動滑板車過斑馬線　機車撞上騎士彈飛亡...玩家過失致死判10月

名醫蘇怡寧遭控逃漏稅　親妹檢舉被灌「130萬顧問費」結果出爐

小模喝了這一杯斷片！只記得「全裸趴跪」...攝影淫狼遭重判

快訊／台中惡火6死！17房隔成41間套房　房東遭重罰144萬

民眾黨團提「消防5法」修法　高虹安：不要今天公祭明天忘記

工作結合玩樂！亞洲最適合辦公渡假目的地　台灣得第3

厄文轟50分止4連敗！籃網卻有危機　KD要年輕球員向搭檔學習

高雄透天新案這區最多　老司機曝市區半價就能入手

吃飯結帳狂拗老闆打折　裝熟客慘被「打到骨折」

板橋飼主簽「棄養書」汪還貼身撒嬌　望主人背影抓門狂叫也喚不回

小S暴氣開罵具俊曄「大S崩潰哭了」！　當年翻臉影片曝：朋友都別做

8年級「被躺平」　猶豫2年沒買房！小資女：覺得自己活該

斥台電不來說明　柯文哲：董事長說要來拜訪結果又不見了

小熊前外野手「球棒改拿畫筆」　退休投入藝術工作

社會熱門新聞

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

騎士出腳狠踹　他高速中慘摔刮地

謝忻私密照2820張全套外流！警找上攝影公司

男遭7人圍毆殺害　一刀穿左胸亡

越南妹賣淫　「照騙」誘客警方險認不出人

恐怖三寶一腳踹翻！害騎士慘摔...人找到了

小模喝了這一杯斷片　迷姦狼重判10年　

國中生被禁玩手機　「驚傳巨響」從公寓墜落亡

北捷車燈來自「淘寶」　包商詐223萬

虎斑家貓陽台中彈　待業建築師「無聊開槍」下場曝

快訊／北投分局所長「涉詐領津貼」　貪汙罪送辦

牽線家具行頭家嬤借高利貸　里長伯A走200萬挨告

快訊／台中惡火6死！房東遭重罰144萬

疑毒品債務惹禍　泰山男遭圍攻「左胸中刀斃命」

更多熱門

相關新聞

娃娃機老闆邀2少女狂歡　企圖下藥迷姦下場曝

娃娃機老闆邀2少女狂歡　企圖下藥迷姦下場曝

新北一名屠姓男子經營夾娃娃機店，2021年邀約店內女工讀生（小倩）及其未成年女同學（小美）到旅館飲酒作樂，屠男意圖侵犯少女，於是藉故支開小倩，趁機在酒中下FM2迷藥，脫下小美衣物企圖性侵，小倩返回旅館，見同學小美衣衫不整且意識不清，旅館人員也發覺異常，立即報警移送。近日基隆地院審結，屠男依涉犯《藥劑強制性交未遂罪》，判處有期徒刑6年6個月。

渣男刀槍威脅　更性侵洗劫傳播妹

渣男刀槍威脅　更性侵洗劫傳播妹

慘遭按摩師指侵　粉領族身心重創求償

慘遭按摩師指侵　粉領族身心重創求償

台南OL好心陪上廁所…遭拖入男廁侵犯

台南OL好心陪上廁所…遭拖入男廁侵犯

「中山區養生館」色老闆淫辱3女！　北漂OL因他人生被摧毀

「中山區養生館」色老闆淫辱3女！　北漂OL因他人生被摧毀

關鍵字：

性侵迷姦FM2小模加重強制性交

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

小一考題「幾人在排隊」　醫：台灣教育出問題

《全明星》最正經理脫衣被拍！　「上帝視角」洩火辣曲線

大S光速再婚「前婆婆張蘭發聲了」！尷尬場面曝光

按鈴請她丟錢包　抬頭見死亡視線

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面