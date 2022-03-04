疑復陽個案！宜蘭境外確診足跡曝　曾多次搭首都客運往返台北

▲宜蘭縣4日公布境外確診個案足跡。（圖／翻攝林姿妙臉書）



記者林冠吟／宜蘭報導

指揮中心4日宣布台灣新增2例本土病例，儘管宜蘭4日並無新增確診者，但卻有一例案20016為北部防疫旅館群聚案相關之個案，今改判本土，並無縣內足跡；另，案20801其先前自美國入境，於3日準備返美自行自費採檢被驗出PCR陽性反應，Ct值33.3，恐為復陽案例，暫列為境外移入確診個案。宜蘭縣政府也緊急進行疫調匡列，並公布最新足跡，顯示案20801曾多次搭乘首都客運往返宜蘭台北，並有宜蘭市公所與羅東民生市場等足跡。

宜蘭縣衛生局指出，原2月18日國內新增的境外移入個案，案20016，為北部防疫旅館檢疫期滿前採檢陽性確診，後被判定為北部旅館群聚感染造成染病，因此在4日由指揮中心改判為本土個案。考量個案戶籍地及居住地均在宜蘭縣，故列入宜蘭縣確診個案；不過該個案尚未進入宜蘭縣，因此在宜蘭縣內並無足跡。

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▲0304宜蘭縣境外移入個案足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）



此外針對，案20801於農曆年前自美國入境，上飛機前、入境與居隔期間的篩檢皆為陰性，但於3月3日準備返回美國的自費出境前篩檢驗出陽性反應，Ct值33.3。4日再次進行PCR檢測為陰性，血清抗體檢驗報告結果則為陽性；由於個案自述於今年1月在美國曾經確診，因此不排除為舊案復陽個案，目前暫列為宜蘭縣境外移入確診個案，後續仍待中央判定中。

衛生局也已匡列2位同住的密切接觸者，目前經PCR採檢均為陰性。其相關足跡也已緊急進行清消，而案20801曾多次搭乘首都客運往返宜蘭台北，因此有多次前往宜蘭轉運站之足跡，另其也曾到過宜蘭市公所、內政部移民署北區事務大隊宜蘭服務站、羅東夜市台灣沙茶、羅東民生市場與富邦銀行等地。