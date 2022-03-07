LIVE／今起入境居檢縮短採檢情形　陳時中最新說明

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遊覽車旅遊團染疫事件持續擴大，疫情波及高雄餐廳，感染源仍在釐清中。另外，今起檢疫縮短為10+7，中央流行疫情指揮中心將在下午召開記者會，將由指揮官陳時中說明。

指揮中心日前宣布，今起入境居家檢疫天數縮短為10天，自第11天起接續自主健康管理7天，以自宅或親友住所1人1戶為原則，如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅館完成10天檢疫。而同日入在家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或在防疫旅館依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

在採檢措施方面，包含2次PCR採檢，分別是第一天入境時和檢疫第10天，由地方政府安排至醫療院所或因地制宜規劃PCR檢測作業，檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天。而檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理期間第3天、第6-7天，各執行1次快篩。

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另外，針對國內最新遊覽車旅遊團染疫事件，有一名確診個案是高雄老新台菜員工，目前地方衛生局已匡列361名顧客採檢，而該旅遊團感染源部分，目前還仍待基因定序跟疫調來釐清。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）