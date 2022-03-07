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今起檢疫縮短為10天！4大放寬措施一次看　商務客可申請來台

▲▼桃園機場,狗,旅客,華航,人潮,疫情。（圖／記者黃宥寧攝）

▲指揮中心公布相關檢疫措施放寬規定，自7日起實施。（圖／記者黃宥寧攝）

記者張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心有鑑於國內外疫情趨於穩定，為兼顧經濟生計及防疫，宣布自今（7）起實施4大檢疫鬆綁措施，包括「商務人士可申請入境」、「居檢縮短為10天」、「密切接觸者匡列居家隔離10天」、「機組員符合規定可5+5」；另外，指揮中心也重申居家檢疫時「1人1戶」定義。《ETtoday新聞雲》整理相關資訊供民眾參考。

非本國籍商務人士可申請入境

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指揮中心公布，自今(2022)年3月7日零時起(當地搭機時間)，放寬非本國籍商務人士來台。

Q：誰可申請？
A：外籍人士：商務考察、投資、履約及應聘等商務活動；申請人應赴我國駐外館處申請特別入境許可。
中港澳人士：商務履約及跨國企業內部調動事由，中國籍人士由我國邀請單位於內政部移民署線上系統申請，港澳人士赴香港、澳門經濟文化辦事處或駐外館處申請。

指揮中心指出，非本國籍商務人士入境均須配合防疫措施，提具相關證明並遵守檢疫規定。

▲▼2/24入境居家檢疫改為10天。（圖／指揮中心提供）

入境居家檢疫縮短為10天

指揮中心表示，自今（7）起，居家檢疫天數縮短為10天，入境日為第0天，並自第11天起接續自主健康管理7天。以自宅或親友住所1人1戶為原則

家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫。同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

Q：1人1戶定義為何？
A：指揮中心說明，符合三項條件

1.獨立門牌地址
2.獨立對外出入口，可跟非居家檢疫者生活範圍沒有相通
3.檢疫期間無非居家檢疫者

另外，有鑑於不同縣市建築設計差異，指揮中心表示，符合3項條件，也可以予以認定，包括：有獨立對外出入口、生活範圍與非居家檢疫者不相通，該所具有基本生活要件的水電瓦斯等居住設備。若有其他不同形式的居住方式，可以另外向鄉鎮市公所或警察分局提會勘，符合者可比照認定。

Q：隔離期間檢疫措施有哪些？
A：PCR兩次，分別是入境時(第0天)以及檢疫期滿前(檢疫第10天)。快篩5次，分別是第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理期間第3天、第6-7天。

▲▼2/24居家檢疫縮短為10天。（圖／指揮中心提供）

被匡列居家隔離天數縮短為10天

Q：匡列天數怎麼算？
A：居家隔離天數為10天，以最後接觸日為第0天，開始計算居家隔離至滿10天(非以匡列日計算)，隔離期滿前檢驗陰性者，解除隔離，並自第11天起接續自主健康管理7天。

Q：被匡列隔離要1人1戶嗎？
A：隔離措施維持以「1人1室」為原則。但經指揮中心專案核定、地方政府報經指揮中心同意或經地方政府衛生單位評估家中環境不適合者(如：居家隔離者無法有獨立的房間及廁所、住家環境有受病毒汙染之虞且難以即時確實清消，可能有環境汙染造成疾病傳播之風險等)，公費送集中檢疫所隔離。

Q：隔離期間檢疫措施有哪些？
A：PCR兩次或三次，時機包括接觸者經疫調匡列時、期間出現相關症狀、隔離期滿前(與確定病例最後接觸次日起算第10天)。公費快篩2次，由各地方政府配發，與確定病例最後接觸次日起第5-7天，及自主健康管理第6-7天。

▲▼3/2國籍航空機組人員檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

機組員檢疫放寬5+5

指揮中心指出機組員檢疫放寬的大方向為，長程航班可一人一戶，但仍需經過評估確定適合一人一戶檢疫規定，另外也必須接種第三劑疫苗滿14天，才適用5+5的檢疫措施

◎長程航班已接種第三劑且滿14天：1人1戶，5+5（5天居檢+5天自主健康管理）
◎長程航班未接種第三劑（或已接種第三劑但未滿14天）：1人1戶，5+9（5天居檢+9天加強版自主健康管理）。
◎短程航班已接種第三劑且滿14天：7天自我健康監測，每7天PCR、2次PCR間增加1次快篩（間隔3至4天）。
◎短程航班未接種第三劑（或已接種第三劑但未滿14天）：7天自主健康管理+每7天PCR。

▲▼居家檢疫一人一戶為原則。（圖／指揮中心提供）

▲▼居家檢疫一人一戶為原則。（圖／指揮中心提供）

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