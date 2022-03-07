亂堆雜物釀6死！女房東2年挨罰24次　竟3度告環保局搶奪財物

▲台中住宅大火，環保局3月4日曾強制清除一樓堆積物，共清出1.1噸垃圾。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

台中市中區興中街6日下午傳出嚴重住宅火警，釀成6死6傷慘劇，警方初步調查，莊姓女屋主買下旅館改建成41間套房出租，儘管賺取租金，但平時仍愛撿資源回收物，雜物堆滿樓梯間，是鄰居眼中的頭痛人物。中市消防局第七救護大隊組長林建男也直言，這起火警死傷如此嚴重的主要原因在於1樓與樓梯間堆放大量雜物，影響救災動線，無法第一時間進入滅火。而環保局4日前往清理時，清出1.1噸的雜物，17個人耗費1小時才清完，未料僅隔2日又再堆積成山，而清潔隊忙著在清理的時候，莊婦在旁不斷抱怨，還對環保局提告3次搶奪財物罪。

莊姓女房東買下前身為旅館的集合式住宅後，將住宅改建成41間套房出租，儘管莊婦可收取租金來維持生活花用，但仍相當愛撿回收物，長期將回收物堆滿1樓與樓梯間，造成環境髒亂，老鼠亂竄，是鄰居眼中的頭痛人物。中市環保局表示，2021年至2022年間環保局對莊婦共強制清理13次，每次均動員清潔人員10餘人、耗費1至2小時不等，才能順利將堆滿1樓的垃圾清理乾淨。

▲▼台中中區興中路火警，1樓與樓梯間堆滿雜物，遭環保局強制清除。（圖／記者游瓊華翻攝）



環保局也透露，每一次進行強制執行時都有警方陪同到場，而莊姓婦人看到自己的東西被清走，都會想要攔阻，還必須由警方將莊婦拉住、架開，清潔隊員才能順利清理。

▲台中大火，莊姓女屋主愛撿資源回收物堆積，日前才遭清潔隊強制清理。（圖／記者游瓊華翻攝）



當地里長蔡翠碧表示，莊婦喜愛撿拾資源回收物，雜物堆滿1樓和樓梯間，環境髒亂更多有老鼠出沒，讓附近鄰居對莊婦也頗有怨懟；而台中市環保局也表示，由於一樓長期堆放雜物造成環境髒亂，清潔隊已對莊婦多次開出罰單，但莊婦一次都沒繳，其中2020年裁處14件，共計8萬4,000元；2021年裁處10件，共計6萬元，迄今共裁處24件，共計14萬4,000元的罰單。

目前24件已全數移送行政執行處，執行繳款金額共11件6萬6,240元。剩餘13件未繳部分，法務部行政執行署將由其轄管分署針對義務人發布執行命令限期繳款，如仍屆期未繳款，將逕行對其薪資或財產所得進行扣繳。

此外，針對該個案，環保局每月約執行強制清除2次，中西區隊最近一次於3月4日才完成一樓及公共區域代履行強制清除，將垃圾及資源回收物清除。不料短短2天時間，大樓唯一的逃生出口竟又被堆滿雜物，導致6日下午火警時釀成遺憾。