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大陸 大陸焦點 特派現場

23歲正妹賴床憋尿出事！「血水淹沒腹腔」送醫搶救　醫一照嚇壞

▲▼鬧鐘,睡覺,賴床,枕頭,手機。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲她賴床慘送醫搶救。（示意圖／取自免費圖庫pexels，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

可以盡情地睡個懶覺，是大多數人對周末的美好期待，但23歲正妹小楊差點睡出大問題。近日，正在睡夢中的小楊被一陣尿意憋醒，但她捨不得離開被窩，於是忍著尿意繼續睡，到了上午10點，感覺膀胱被脹得要「爆炸」的她再也無法忍受，爬起來衝向了廁所。可一解決，下秒一陣史詩級劇痛向腹部襲來，忍到下午去醫院一查差點嚇死。

據《北京青年報》報導，接診醫師在了解病史時得知，小楊平時月經比較規律，目前正屬於黃體期。檢查發現，小楊的腹部各實質臟器都沒有問題，但下腹腔和盆腔有大量的積液，懷疑有空腔臟器破裂的風險，此外右側的卵巢輪廓顯示不清。醫師考慮小楊可能為黃體破裂，並導致了盆腔大量積血！

黃體破裂是女性常見急腹症，常可引起腹痛、噁心、嘔吐、煩躁不安等，嚴重者可發生失血性休克，如果救治不及時，隨時可能危及生命。

婦科醫師檢查後診斷，小楊右側卵巢上的黃體囊腫有一約0.5毫米大小的破口正在流血，盆腔積血已達500毫升。所幸發現和手術及時，在將破裂的囊腫剝離、縫合創口後，小楊轉危為安。

「我什麼也沒做，怎麼會黃體破裂呢？」小楊非常疑惑。醫師告訴小楊，育齡期女性在月期週期的後半期會進入黃體期。黃體質地脆弱、缺乏彈性，而內裡血管豐富，在劇烈運動或同房、甚至打噴嚏等外界干擾之下極度容易發生黃體出血、破裂。

醫生表示，小楊雖然沒有劇烈運動，但她憋尿時間過長，上廁所後膀胱的壓力突然驟減，這才導致黃體破裂的發生。黃體破裂後，血液慢慢聚集於盆腔、腹腔，引起腹部劇烈的疼痛；一般情況下黃體破裂後血液會凝固，此時採取常規保守治療即可復原。因此，女性如果出現劇烈腹痛，應及時就醫排查婦科急腹症，避免錯失最佳治療時機。

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