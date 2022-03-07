被遺忘的弟弟！繞台半圈再徒步5公里找到親姊　被當陌生人趕出門

▲員警載送老翁到車站等候搭火車回台中家。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大武分局太麻里分駐所警員許東凱、劉宥宏日前擔服巡邏勤務時接獲民眾李女報案，稱香蘭村的住家疑似遊民闖入，警方獲報後隨即前往查處，到場了解後，發現是李女的親弟弟來探訪，但獨居的李女因年邁又長年未與弟弟聯絡早就忘了有個弟弟，誤以為是陌生男子闖進家裡情急報案。

▲老翁臨走前仍不忘請警方代向姊姊告知多保重身體。

當天員警獲報趕到場發現一名年約80歲的高齡男子坐在李女住家門口，經查證溝通後，男子是報案人李女之親弟弟，搭車繞半個台灣從台中到台東太麻里車站，並從太麻里火車站步行將近5公里到香蘭村探望姊姊，沒想到高齡86歲的姐姐竟然忘記他，並報警稱有陌生男子闖入住家。

▲員警自掏腰包為老翁購買回家車票。

李男同情高齡的姐姐記憶已大不如前，但李男在台中上車後才發現忘了帶錢包又人生地不熟，好不容易找到被姊姊卻又被趕出家門真不知如何是好；警方見李民無奈又失望，主動幫助李民購買火車票搭車回家，便將李男護送至太麻里火車站。

▲員警推著輪椅送老翁到月台候車。

警方一路上耐心與其聊天，安撫情緒，並購買晚餐供其飲食，最後許、劉二員向太麻里火車站站長借得輪椅將李男推送至月台搭車，離去時李男一再向警方表示感謝，還不忘請警方代向姊姊告知多保重身體。