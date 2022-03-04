全台大停電後他突失聯！警消破門救人　麻吉見眼前景象哭了

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名徐姓男子（39歲），就在全台無預警停電後音訊全無，朋友及同事找了半天卻都找不到人，只好請來警方和消防隊員動用破壞器材破門，好不容易撬開徐男租屋處的大門後，赫然發現他呆若木雞地站在房間門口。他說因身體不舒服，昏睡在床，根本不知道停電、手機也沒電，所幸只是虛驚一場。

▲徐男同事因聯絡不上他，報警請消防隊來處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣防局表示，3日中午12時23分接獲報案，稱自己的同事今天都未見他上班，怎麼聯絡都找不到人，到他的租屋處敲門呼叫也都未見回應，擔心他自己一人會發生危險，才趕緊通報消防隊前來。消防局接獲通報後，立即派遣器材車及救護車。警消多次於門外呼喊，都沒回應，經房東同意，消防人員動用手動油壓撐開器破門而入。

▲▼警消破門後，徐男站在門口一臉錯愕，朋友見他沒事後，緊張得落淚且上前擁抱。（圖／記者黃孟珍翻攝）

不料，門才剛開，徐男睡眼惺忪的站在門口，也不知發生什麼事。徐男向警方表示，自己因為前一天晚上身體不舒服又累，一睡就不省人事，剛好手機又沒電了，才會讓大家找不到人；朋友見徐男無恙，緊張的眼淚都奪眶而出上前擁抱，所幸最後只是虛驚一場。

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