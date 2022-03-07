台中惡火奪6命！女房東「愛堆資收物」　環保局：2天前才強制清除

▲莊姓女房東7日凌晨被警方帶回偵訊。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市中區興中街一棟集合式住宅6日下午傳出嚴重火警，釀成6死6傷慘劇。警方初步調查，發現70歲的莊姓女屋主買下旅館改建成41間套房出租，雖賺取租金，但平時仍愛撿拾資源回收物，大樓1樓、梯間堆滿雜物，在火警發生時嚴重阻礙逃生及救援。台中市環保局指出，針對莊婦堆放雜物，近一年已開立11次罰單，且火警發生前2天才完成該棟住宅1樓及公共區域雜物「強制清除」。

當地柳川里里長蔡翠碧表示，莊姓女房東喜愛在1樓、梯間堆放資收雜物，因此火勢一發不可收拾，不斷往上延燒；過去附近的鄰居也對莊婦舉動頗有怨懟，埋怨莊婦愛在外撿拾資收物、雜誌等，然後堆放在公共區域。

環保局表示，該棟大樓住友資源回收個體戶，一樓常堆放雜物造成髒亂，潔隊積極處理，近一年開立11次罰單，其中9件已移送強制執行，另外2件催繳中。此外，針對該個案，環保局每月約執行強制清除2次，中西區隊最近一次於3/4才完成一樓及公共區域代履行強制清除，將垃圾及資源回收物清除。不料短短2天時間，大樓唯一的逃生出口竟又被堆滿雜物，導致6日下午火警時釀成遺憾。

警方調查，該棟大樓共有7層樓，內格成41間套房出租；關鍵的莊姓女房東在這場火災中受到輕傷，7日凌晨被警方帶回偵訊，面對媒體詢問平常是否有堆放雜物的習慣，她頻頻遮臉，不發一語，低著頭躲進派出所。

▼興中街集合式住宅惡火，釀成6死6傷慘劇。（圖／記者白珈陽攝）