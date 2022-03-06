快訊／台中惡火「2死4無生跡」！消防員6樓運出焦屍

▲台中惡火釀2死，4人無生命跡象送醫。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者柯振中、白珈陽／台中報導

台中市中區興中街一棟集合住宅6日下午傳出火警，警消獲報後立刻趕往搜救，除了已知一名婦人死亡，消防人員晚間又尋獲一具焦屍，還有4名傷者傷勢嚴重，已經失去生命跡象，目前仍在搶救當中。詳細事發原因為何，仍待進一步釐清。

這場大火發生在下午4點30分左右，警消接獲報案，派出了8個分隊、各式消防車，共24車89人前往現場搶救，火勢晚間6點26分得到控制。不過，由於現場雜物堆積、搬運困難，消防人員只能搭乘雲梯車，破壞鐵窗從高樓層進入。

▲▼台中市惡火，市長盧秀燕到場。（圖／記者白珈陽翻攝）



事件發生後，有不少住戶為了逃生，受困電梯、頂樓與7樓。警消接獲報案，立刻趕往現場救援、幫忙灑水降溫。不過，儘管不斷灑水，仍有名50歲的袁姓男戶受不了高溫，直接從6樓跳下，重摔在馬路旁的轎車上，嚇得目擊民眾不斷尖叫。

▼OCHA傷者被運出。（圖／記者白珈陽翻攝）



除了先前尋獲的65歲廖姓婦人送醫不治，消防人員又從住宅內找到一具焦屍，還有4人受傷嚴重，已經失去生命跡象，但由於現場雜物堆積、搬運困難，消防人員只能破壞鐵窗，搭乘雲梯車進入，再透過雲梯車將傷者、死者運出，4名傷者正在接受搶救。

事件發生後，市長盧秀燕已到場了解情況，搜救工作仍在持續當中，至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。