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大陸 大陸焦點 特派現場

香港新增3.1萬確診　本波疫情已累計超過45萬例

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲香港確診狂飆，醫院爆滿，許多患者只能在醫院外接受治療。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港6日新增31008例新冠確診，153例死亡，據香港官方數據，香港第5波疫情已累計45萬8986例確診。同時，香港公務員事務局局長聶德權的新聞秘書也確診，不過，聶德權進行快篩後，結果為陰性。

大陸國家衛健委派至香港援助抗疫的專家梁萬年表示，香港疫情仍處於快速上升階段，難言何時到達高峰，最新確診數字減少，不代表真的少了感染，可能只是因為檢測出現滯後，相信還要一段時間才能控制住疫情。

梁萬年指出，香港的資源及力量有限，必須用在最優先的任務及戰略目標，，圍繞着重點人群、機構及區域去做，港府採取4級公共衞生防疫措施，取得明顯效果，但在針對特定人群、特定機構及特定區域等，可研究進一步加強及優化完善，精準突出重點，「目前死亡主要發生在養老院，如果對院舍工作人員採取閉環管理，可望有效確保養老院疫情的不輸入。

▲▼ 香港疫情,新冠疫情。（圖／路透）

梁萬年提到，全民檢測是一種手段而非目的，檢測肯定比不檢測好，但他沒有發言權來說什麼時候推行全民檢測，及應該怎樣做，而且也涉及現實及條件問題，例如大量動員、用什麼方法檢測、誰來採樣、如何組織被採樣者、如何管理陽性者及密接，也需民眾了解行動的重要性，「現階段要綜合考慮有否能力及資源去做，相信港府正在研究。」

梁萬年強調，如果將減少感染當作是政府或某一部門的事，在香港目前情況下，將難以達到大家希望的效果，香港要減少感染，必須打「人民戰爭」，每個單位、每個機構及社會各方面都要同心努力，在各自職責做好應做的事情，「民眾要注重個人衛生，避免不必要出行，相關部門及機構有責任對員工進行相應教育及技能培訓，各人各盡其職，就可對減少感染起巨大效果。」

另外，大陸兩會正在北京召開，香港政協委員李大壯透露，大陸國務院副總理韓正在會見香港的政協委員時，特別提及了香港私立醫院不收新冠患者的情況，說每個市民的生命一樣重要，這樣子是不應該的，違反了白衣天使的救人使命。

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

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