烏克蘭「打了就跑」！抗俄2大戰術曝　專家：代價是棄守二線城市

▲烏克蘭切爾尼戈夫一處居民區出現俄羅斯戰鬥機的殘骸。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國非營利組織「麥迪遜政策論壇」（Madison Policy Forum）軍事專家表示，烏克蘭軍隊正透過2大戰術「雙管齊下」對抗俄羅斯大軍入侵，其一是「打了就跑」的戰術；其二則是加強大城市的防禦工事，為此，可能必須放棄二線城市，「在這個例子中，不輸就是贏。烏克蘭的戰略就是『不要輸』。」

根據《華盛頓郵報》報導，麥迪遜政策論壇城鎮戰研究主席、退役美國陸軍少校史賓塞（John Spencer）表示，儘管烏克蘭突破西方幾天內垮台的預測，但俄軍已經開始使用圍城戰術，目標摧毀民用基礎設施，烏克蘭的勝算仍然不大。

▲俄軍入侵烏克蘭後，博羅江卡一條街道可以見到疑似俄軍裝甲車被摧毀。（圖／路透）

史賓塞表示，烏克蘭軍隊正在採取2大戰術，其一是「打了就跑」；其二是在主要城市加強防禦工事，烏克蘭的首要目標是，讓俄羅斯為這場戰爭付出最大的血腥代價，因為普丁似乎不會在短時間內撤軍，為了讓政府盡可能地守在基輔，放棄二線城市可能是必要的，「在這個例子中，不輸就是贏。烏克蘭的戰略就是『不要輸』。」

俄羅斯因後勤補給問題，綿延64公里的坦克與其他戰車車隊在基輔外圍停滯不前，但在其他地區則是俄軍取得更大進展。美國中情局（CIA）退休官員、智庫「中東研究所」分析師倫登（Douglas London）說，武裝伏擊對烏克蘭來說更有利，燃料不足等問題已導致俄軍出現許多易受攻擊的靜態目標。烏克蘭軍方建議平民攻擊燃油卡車，因為車輛沒有裝甲，而且經常由訓練較不足的士兵駕駛。

▲基輔近郊布察（Bucha）街道上一輛戰車被燒毀。（圖／路透）

美國智庫「外交政策研究所」高級研究員李（Rob Lee）表示，利於烏克蘭的機會是部署小型反坦克部隊攻擊車輛，然後逃走。其中至少有部分任務是由烏克蘭特種作戰部隊所執行，俄羅斯對於這些2014年俄羅斯併吞克里米亞後才重組的部隊，掌握情報相對較少。

巷戰專家史賓塞說，在城市內部，烏克蘭人採用更多「縱深防禦」（註）作戰，使得入侵的俄軍很難輕易移動並生存下來，橋梁被炸毀，路上堆滿輪胎和路障，市民們使用步槍、燃彈等武器武裝自己。史賓塞說，他不相信俄羅斯有足夠的部隊阻止烏克蘭在首都取得更多武器。倫登則認為，俄軍重新整頓後將發揮巨大軍事優勢，烏克蘭戰略將不得不再次調整。

註：據維基百科，縱深防禦是為一種軍事戰略，以全面深入的防禦去延遲敵方，以空間換取時間。防禦者放棄在領土上相對微弱的抵抗，而採取全力壓迫攻擊方之後勤補給，或是切割敵方在數量上的優勢的兵力。其主旨在於促使敵方資源之消耗，進而帶動消耗戰，或是迫使攻擊方退回原本攻擊起始點。

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