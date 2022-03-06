　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭「打了就跑」！抗俄2大戰術曝　專家：代價是棄守二線城市

▲▼俄羅斯入侵烏克蘭期間，在烏克蘭切爾尼戈夫的一個居民區可以看到俄羅斯戰鬥機的殘骸。（圖／路透）

▲烏克蘭切爾尼戈夫一處居民區出現俄羅斯戰鬥機的殘骸。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國非營利組織「麥迪遜政策論壇」（Madison Policy Forum）軍事專家表示，烏克蘭軍隊正透過2大戰術「雙管齊下」對抗俄羅斯大軍入侵，其一是「打了就跑」的戰術；其二則是加強大城市的防禦工事，為此，可能必須放棄二線城市，「在這個例子中，不輸就是贏。烏克蘭的戰略就是『不要輸』。」

根據《華盛頓郵報》報導，麥迪遜政策論壇城鎮戰研究主席、退役美國陸軍少校史賓塞（John Spencer）表示，儘管烏克蘭突破西方幾天內垮台的預測，但俄軍已經開始使用圍城戰術，目標摧毀民用基礎設施，烏克蘭的勝算仍然不大。

▲▼俄軍入侵烏克蘭後，博羅江卡一條街道可以見到疑似俄軍裝甲車被摧毀。（圖／路透社）

▲俄軍入侵烏克蘭後，博羅江卡一條街道可以見到疑似俄軍裝甲車被摧毀。（圖／路透）

史賓塞表示，烏克蘭軍隊正在採取2大戰術，其一是「打了就跑」；其二是在主要城市加強防禦工事，烏克蘭的首要目標是，讓俄羅斯為這場戰爭付出最大的血腥代價，因為普丁似乎不會在短時間內撤軍，為了讓政府盡可能地守在基輔，放棄二線城市可能是必要的，「在這個例子中，不輸就是贏。烏克蘭的戰略就是『不要輸』。」

俄羅斯因後勤補給問題，綿延64公里的坦克與其他戰車車隊在基輔外圍停滯不前，但在其他地區則是俄軍取得更大進展。美國中情局（CIA）退休官員、智庫「中東研究所」分析師倫登（Douglas London）說，武裝伏擊對烏克蘭來說更有利，燃料不足等問題已導致俄軍出現許多易受攻擊的靜態目標。烏克蘭軍方建議平民攻擊燃油卡車，因為車輛沒有裝甲，而且經常由訓練較不足的士兵駕駛。

▲▼ 基輔近郊布察（Bucha）街道上一輛戰車被燒毀。（圖／路透）

▲基輔近郊布察（Bucha）街道上一輛戰車被燒毀。（圖／路透）

美國智庫「外交政策研究所」高級研究員李（Rob Lee）表示，利於烏克蘭的機會是部署小型反坦克部隊攻擊車輛，然後逃走。其中至少有部分任務是由烏克蘭特種作戰部隊所執行，俄羅斯對於這些2014年俄羅斯併吞克里米亞後才重組的部隊，掌握情報相對較少。

巷戰專家史賓塞說，在城市內部，烏克蘭人採用更多「縱深防禦」（註）作戰，使得入侵的俄軍很難輕易移動並生存下來，橋梁被炸毀，路上堆滿輪胎和路障，市民們使用步槍、燃彈等武器武裝自己。史賓塞說，他不相信俄羅斯有足夠的部隊阻止烏克蘭在首都取得更多武器。倫登則認為，俄軍重新整頓後將發揮巨大軍事優勢，烏克蘭戰略將不得不再次調整。

註：據維基百科，縱深防禦是為一種軍事戰略，以全面深入的防禦去延遲敵方，以空間換取時間。防禦者放棄在領土上相對微弱的抵抗，而採取全力壓迫攻擊方之後勤補給，或是切割敵方在數量上的優勢的兵力。其主旨在於促使敵方資源之消耗，進而帶動消耗戰，或是迫使攻擊方退回原本攻擊起始點。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►男性魅力激增的秘密在這裡！

ET快訊
謝忻裸照外流首發聲！　露面曬「微笑自拍」
快揪朋友！姓名跟「這4字」同音　免費喝手搖飲
快訊／台北確診足跡曝！　市府急發582封細胞簡訊
德捐2700枚「過期飛彈」　美老闆宣布：送烏100萬發子彈
騎士「紅線臨停」收罰單氣炸！網友全挺：檢舉人啥心態
快訊／台南+2！旅行團親友遭傳染　超低Ct值曝
「群星燦笑合照」送明金成被罵！　六月怒回擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭坦克工廠被轟成廢墟　俄軍導彈火箭彈炸民宅1死2傷

烏克蘭6萬晚住宿2天內搶光　房東見「不入住原因」被暖哭：是英雄

日本學者：中國看俄烏戰事　應不會急著犯台

德捐2700枚「過期飛彈」　美國老闆霸氣送100萬發子彈給烏克蘭

低價買俄石油被酸「聞起來有無血腥味？」　殼牌捐利潤助烏國人民

澤倫斯基號召全球組「國際傭兵團」　美國已3000人響應！

單日擊落9戰機！烏克蘭頑強抵抗俄軍空襲　「曝現場畫面」狂曬戰果

波蘭車站「整排娃娃車」供烏克蘭媽媽使用　催淚一幕感動10萬人

烏克蘭「打了就跑」！抗俄2大戰術曝　專家：代價是棄守二線城市

募兵站塞爆！烏核電廠淪陷　當地人怒了「排隊等參戰」震撼畫面曝

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

日本藝術家「徒手磨出生雞蛋」　 超神木雕技巧創造水潤透明感

五堅情台上亂Cue粉絲：你們年紀不小欸XD　簽唱會爆滿...婁峻碩感慨「以前只簽6個人」

烏克蘭坦克工廠被轟成廢墟　俄軍導彈火箭彈炸民宅1死2傷

烏克蘭6萬晚住宿2天內搶光　房東見「不入住原因」被暖哭：是英雄

日本學者：中國看俄烏戰事　應不會急著犯台

德捐2700枚「過期飛彈」　美國老闆霸氣送100萬發子彈給烏克蘭

低價買俄石油被酸「聞起來有無血腥味？」　殼牌捐利潤助烏國人民

澤倫斯基號召全球組「國際傭兵團」　美國已3000人響應！

單日擊落9戰機！烏克蘭頑強抵抗俄軍空襲　「曝現場畫面」狂曬戰果

波蘭車站「整排娃娃車」供烏克蘭媽媽使用　催淚一幕感動10萬人

烏克蘭「打了就跑」！抗俄2大戰術曝　專家：代價是棄守二線城市

募兵站塞爆！烏核電廠淪陷　當地人怒了「排隊等參戰」震撼畫面曝

做事情總是「三分鐘熱度」？試試4個小方法學會持之以恆

調皮貓抓橡皮筋反被纏住「舉手投降」　網笑：在搭公車？

立法院常設委員會7日召委選舉　民進黨團尋求合作「坐8望10」

謝忻裸照外流首發聲！　大方露面曬「微笑自拍」正能量舉動網推爆

烏克蘭坦克工廠被轟成廢墟　俄軍導彈火箭彈炸民宅1死2傷

JT中野無限放閃　為了睡同一間趕走隊友...遲到一次扣2%薪水

烏克蘭6萬晚住宿2天內搶光　房東見「不入住原因」被暖哭：是英雄

謠言指自己是休息室炸彈　汀威迪：讓我很受傷

受夠豪門婚姻！　本土劇女星「跪地撿協議書」丈夫斜眼狠瞪

曾遭丟棄美容院！　小白犬最愛和爸擠沙發「享受被壓扁」甜蜜入睡

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

烏克蘭談判成員驚傳被槍殺

台中男曬身分證、護照！申請到烏克蘭支援

擊落俄軍直升機！　烏軍公布影片

男女浮潛遭「遊艇螺旋槳」絞碎慘死

即／俄再次開火　宣布恢復進攻行動　

俄國態度「明顯變了」！烏代表：制裁+頑強抵抗奏效

斷水斷電無法收屍！俄軍炮擊馬力波人道走廊

快訊／烏克蘭談判官員被槍殺！　官方曝真相

募兵站塞爆！烏克蘭人「排隊等參戰」

普丁：任何國家設烏禁飛區　莫斯科視為參戰

德國援烏飛彈爆過期　庫存35年是前蘇聯武器

更多熱門

相關新聞

領航猿球迷挺烏克蘭　塞瑟夫揪甘心

領航猿球迷挺烏克蘭　塞瑟夫揪甘心

俄羅斯入侵烏克蘭導致戰火頻傳，烏克蘭當地人民面臨戰爭摧殘出現極大動盪不安。目前效力PLG職籃台北富邦勇士的烏克蘭籍洋將塞瑟夫，日前就特別提到對於家鄉及家人遭遇戰火的不安與擔憂。今日勇士作客桃園領航猿之戰，就有領航猿球迷自製了烏克蘭國旗，並印上力挺烏克蘭標語，希望帶給塞瑟夫及烏克蘭人民力量。

烏克蘭單日擊落9俄軍戰機！現場畫面曝光

烏克蘭單日擊落9俄軍戰機！現場畫面曝光

現代集團缺零件關閉俄羅斯工廠

現代集團缺零件關閉俄羅斯工廠

波蘭這一幕太感人　「整排娃娃車」留給烏國媽媽

波蘭這一幕太感人　「整排娃娃車」留給烏國媽媽

攻城獅助烏克蘭　捐一日所得15萬

攻城獅助烏克蘭　捐一日所得15萬

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯烏克蘭戰略戰術俄國大軍烏俄俄烏

讀者迴響

熱門新聞

國道3號4車連環撞1死4傷！　現場人員驚曝慘況

國3追撞他返車拿手機　下秒慘遭2車撞飛亡

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

烏克蘭談判成員驚傳被槍殺

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

新生兒送婆家突長「黑豬毛」　人妻得知真相氣炸

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

4人姓名同音「這4字」免費喝手搖飲

男星目睹女友激吻「龍的傳人」還帶回家！

動力火車還沒唱完「超大咖天團」衝上台　尤秋興傻住

《食神》女星癌逝臨終前病況曝光

BMW國道追撞貨車慘遭烈焰吞噬　駕駛救出送醫不治

28歲男神情古怪看泌尿科　醫追問得知驚人原因

更多

最夯影音

更多
陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁
外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面