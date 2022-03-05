關山環鎮車道植樹綠美化　盼營造豐富自然生態

▲台東縣關山鎮立幼兒園的小朋友來種樹。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

3月是適合植樹造林的季節加上連日來頻繁的降雨天氣，台關山鎮公所、台東林管處關山工作站特地帶領關山鎮立幼兒園的小朋友來種樹，地點在關山環鎮自行車道，鄰近灌溉用「關山大圳」旁日前完工的新建駁崁工程；回填土方後鎮公所決定植樹來進行該路段的綠美化，並號召小朋友們以種樹來美化家園。

台東關山鎮長戴文達表示，去年底，關山鎮公所成功爭取環境改善工程其中包括補強環鎮自行車道周邊施作邊坡穩定、修繕安全護欄等，期盼符合行的安全規範並提供友善旅遊環境的營造。在自行車道進行部分路段的穩固基礎建設，希望遊客或鎮民在車道遊憩能玩得開心也安心。

林管處關山工作站主任莊瓊昌指出，此次植樹的路段全長1百公尺左右，經與鎮公所、比鄰的水田地主討論後決定種植桂花；除了綠美化原先的水泥設施外，日後這條「桂花道」在開花期間還能飄散著桂花香。莊瓊昌教導小朋友認識桂花外也示範植樹的正確方法，稍後小朋友在師長大人的陪伴協助下完成種植工作。

植樹活動並在莊瓊昌及台東縣救國團組長王品涵見證下，由戴文達頒發植樹路段「認養證書」給擔負後續澆水、拔草的救國團關山團委會，會長邱彥智代表接受。

邱彥智說，關山自行車道曾經帶動全國單車休憩的風潮，希望透過各項的綠美化環境找回昔日榮景。關山救國團日後會負起責任將桂花好好的照顧，也期盼成長後的桂花道能夠讓到關山騎自行車的民眾感受關山優美的自然風光。