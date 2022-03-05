桃園男瞞家人投資土地險遭騙　警通知家人...他大喊糟糕

▲蘇姓老翁與王女欲合資120萬元滙款投資土地。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

81歲蘇姓男子4日在王姓女子陪同下，欲滙款120萬元至土地投資客帳戶，以領取大筆收益，行員查覺有異通知警方，員警以無買賣契約，且對方又未曾謀面苦勸，當通知蘇男兒子前來接回時，蘇大喊「糟糕」，原來是瞒著家人想投資險些被騙，所幸行員和警方勸阻得以保住老本。

▲並聽信歹徒術語，員警和行員極力勸阻。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所員警張順棋及林沅萱昨日下午接獲轄區金融機構通報，民眾有異常提款及匯款狀況，請員警到場協助處理。員警到場了解，係蘇老先生由友人王女士陪同前來提款，準備將帳戶內的存款(99萬)領出，再彙整王女士的21萬元，合計120萬元匯出到某帳戶。

▲當蘇翁獲悉兒子要來接回，大喊一聲糟糕。（圖／桃園警分局提供）

據行員調閱，發現蘇男的帳戶內從無大筆資金進出，是第一次要提領大筆款項，員警詢問時，王女士表示透過網路廣告認識從事土地投資的朋友，對方表示欲集資投資宜蘭三星鄉的土地，可以獲得巨大收益，因對方說的天花亂墬，王女士非常心動，雖然未親自前往現場勘查土地，也未與對方簽訂合約，就毅然決定投資，並邀蘇老先生一起合資。

員警以2人對於投資土地內容不但毫無瞭解，且實在悖於常理，極力勸阻兩人匯款，並通知老翁家人前來協助，當蘇姓老翁得知兒子馬上來接他，嚇得大喊「糟糕」，原來他瞞著家人，準備將退休金投入，員警勸導他，投資應循正當管道，並事先瞭解投資風險等狀況，以免誤蹈投資詐騙陷阱而血本無歸，那就真的糟糕了。