大目釋迦霜淇淋甜在心　留言可抽熱氣球自由飛

▲台東縣長饒慶鈴親手擠出創新的大目釋迦冰淇淋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與便利商店共同獨家推出「好釋成霜霜淇淋」，台東縣長饒慶鈴於4日特別舉辦嚐鮮記者會，饒慶鈴表示，好釋成霜霜淇淋原料選用台東在地生產、嚴格把關的大目釋迦，經過超商團隊完美比例調配，5日起在全台近2000間的全家便利商店登場，讓外縣市民眾也可嚐到美味的大目釋迦霜淇淋。另3月5日至4月4日上市期間，只要在全家官方IG留言，即有機會抽中台東熱氣球自由飛空中遊覽券，歡迎全民一起吃釋迦、遊台東。



饒慶鈴表示，釋迦是台東的代表，而大目釋迦一直是深受國人喜愛的水果，近年因為鳳梨釋迦外銷通路受阻而轉戰內銷市場，導致原本內銷熱門的大目釋迦，銷量受到衝擊，因此縣府努力盤整、強化再出發，積極開拓釋迦通路，同時媒合開發多元加工產品。

特別感謝台東的好朋友全家便利商店，過去在全家網路上架臺東青農及友善農耕商品、前年受疫情影響協助開賣釋迦、去年鳳梨釋迦外銷受阻時更立刻開起預購及銷售，幫助台東農民度過難關；此次再次與縣府共同合作，行銷台東大目釋迦。

記者會現場饒慶鈴除了感謝各地民眾對台東釋迦的支持，更直接加碼，凡在3月5日至4月4日上市期間購買好釋成霜霜淇淋的民眾，於全家IG留言，就有機會抽中台東熱氣球自由飛遊覽券大獎(共3張，每張價值9000元)，歡迎全民踴躍到店購買，用銅板價即可享受釋迦的甜蜜。