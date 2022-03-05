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偷8萬混音器PO臉書銷贓　貼紙沒清秒認出…101面交笨賊落網

▲▼竊賊偷走數位混音機高調上網變賣，警方佯裝買家到101大樓面交逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲竊賊偷走數位混音機高調上網變賣，警方佯裝買家到101大樓面交逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

新北市五股區一間影音公司在本月2日深夜遭一名陳姓竊賊闖空門，並偷走一台價值達8萬元的數位混音器，陳嫌隔天就馬上PO到臉書上高調轉售，被害人認出後便聯繫警方佯裝買家，相約當天下午在台北101面交，果然當場人贓俱獲，不到一天就迅速逮捕竊賊。

▲▼竊賊偷走數位混音機高調上網變賣，警方佯裝買家到101大樓面交逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲竊賊以瓦斯噴燈把後門燒出一個大洞闖入行竊。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，35歲陳姓竊賊2日晚間騎著機車停放在影音公司外，見該公司無人留守，使用瓦斯噴槍燒熔後門門板後闖入行竊，並搬走公司架設舞台使用的數位混音機，緊接在隔天就急著PO在臉書的音響買賣社團，想以3萬元低價出售銷贓，由於機器上工作人員用來辨識功能的貼紙都還保留在上面，一直關注著消息的受害公司一眼認出是失竊的機器，立即向瑞芳警分局報案。

▲▼竊賊偷走數位混音機高調上網變賣，警方佯裝買家到101大樓面交逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）▲▼竊賊偷走數位混音機高調上網變賣，警方佯裝買家到101大樓面交逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲竊賊偷走數位混音機PO臉書變賣，但上面的標記貼紙都沒撕除，馬上被認出。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方佯裝買家與陳嫌接洽，在商議過程中，為了不讓對方起疑，還特別約在人來人往的台北101大樓面交。3日下午當陳嫌提著機器出現，警方馬上上前表明身份，當場將陳嫌逮捕，並在訊問後依竊盜案移送台北地檢署偵辦。

瑞芳警分局表示，許多住家工廠都會在大門裝設高價防盜門，卻忽略後門防盜也同樣重要，而成為歹徒侵入的死角，這起竊盜案陳嫌即是使用瓦斯噴槍將後門燒出一個大洞，得以闖入。警方提醒民眾應定期巡視家中有無治安死角並避免置放貴重財物，以免成為宵小覬覦的目標。

▲▼竊賊偷走數位混音機高調上網變賣，警方佯裝買家到101大樓面交逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼竊賊偷走數位混音機高調上網變賣，警方佯裝買家到101大樓面交逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲竊賊偷走數位混音機高調上網變賣，警方佯裝買家到101大樓面交逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

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