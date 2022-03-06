俄烏開戰北韓躺槍！派俄勞工「實領薪資」減半　金正恩荷包大縮水

▲金正恩3月2日前往平壤和盛地區參與北韓植樹節活動。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯全面入侵烏克蘭至今已邁入第11天，以美國、歐盟等西方國家為首的國際社會紛紛對俄國寄出各種金融、經濟方面的嚴厲制裁措施，導致盧布崩跌。就連北韓（朝鮮）遠派俄國工作的勞工恐怕也將掃到颱風尾，因為他們領的工資是盧布，然而仲介公司繳交給北韓政府的規費卻必須是美元，導致勞工所領的薪水價值直接被砍半。

根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，俄羅斯聖彼得堡一名高麗人（韓裔俄籍）消息人士於1日透露，自從俄烏戰爭爆發後，遠派俄國工作的北韓青年勞工處境變得相當艱難，所領取的薪資價值幾乎是被砍半。

他表示，「這些北韓勞工每月所領取的盧布薪資，須換算成美元寄給北韓政府當作『國家計畫金』（規費），如今經濟制裁導致盧布價值崩跌，別說是個人所能獲得的收入，就連當地提供的住宿、伙食，恐怕也是得縮緊褲帶。雖然北韓勞工從俄籍公司領取的薪資是盧布，但北韓人力公司繳納給國家（北韓）的計畫金必須兌換成美元，而無論任何理由，都不可能縮減計畫金的額度。」

▲北韓外派俄國工作的勞工，其所領取的實質薪資恐因盧布崩跌而被砍半。（示意圖／達志影像／美聯社）

該名消息人士解釋北韓勞工在俄工作時的運作模式，「一旦北韓人力公司收到勞工們的薪資，在扣掉繳納給國家的計畫金後，會支付部分手續給當地負責斡旋工作機會的仲介，剩下的款項則分給勞工們當作生活費（食宿），再剩下的小額款項，才能當作是月薪分發給各名勞工。」

該名消息人士透露，在俄羅斯聖彼得堡、莫斯科約有3000多名20至30多歲的北韓青年勞工，其派遣單位為隸屬於北韓軍方的未來建設公司、對外建設指導局建設公司、隸屬於國家保衛省的某建設公司，「若期盼北韓當局能夠斟酌盧布兌換美元的匯率，降低徵收國家計畫金，根本是毫無可能！」

另一高麗人消息人士也透露，在俄烏戰爭爆發前，1美元可以兌換到70元盧布，如今需要110元盧布以上才能兌換到1美元，「這些北韓勞工從早上7時就必須前往工地，扣到中餐、晚餐時間，必須一路工作到晚上11時，照這個趨勢來看，他們無論再怎麼工作，領到的實質薪資恐怕是直接被砍半。」

另外，消息人士也指出，俄羅斯海參崴附近約有2萬多名北韓派遣勞工。

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