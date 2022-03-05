曾洩私密照！俄羅斯「人間胸器」國防部發言人　再遭網友瘋傳

▲俄羅斯國防部發言人羅希雅娜，因為烏俄戰爭再次成為討論話題。（翻攝自Rossiyana Markovskaya臉書）



圖文／鏡週刊

俄羅斯進攻烏克蘭將近1週，戰火持續延燒，國際上除了聚焦俄國總統普丁（Vladimir Putin）的一舉一動外，他身邊的官員、幕僚們也都成為媒體們關注的話題。其中素有「人間胸器」之稱的俄國國防部發言人羅希雅娜（Rossiyana rkovskaya）現在也成為矚目焦點，而她在2018年誤傳的裸照，再次被網友瘋傳。

羅希雅娜原先工作是電視台記者，但她在2017年被網羅進俄羅斯國防部，並擔任發言人至今；不過她在2018年卻發生一起相當尷尬的事件，當年俄國國防部的官方IG「Mil_RU」限時動態上，竟出現美女裸照，雖然這張照片很快就被刪除，但已經被廣大網友儲存起來。

▲羅希雅娜成為發言人前，曾擔任電視台記者。（翻攝自推特）



經網友們比對，照片中一名女子全裸，雙腿間夾著一個灰色玩具熊，她左手持手機自拍，左邊胸部清楚曝光，多數網友認為應該是羅希雅娜的私密自拍照，卻誤傳至國防部的IG上。

近幾年羅希雅娜再也沒有出包消息，但隨著這次烏俄戰事激烈化，羅希雅娜的「往事」也跟著被挖出。英國《每日星報》將她形容成普丁「龐德女郎」，不過絕大多數的西方媒體更希望她不要變成「胸大無腦」，建議羅希雅娜應該離開普丁團隊，不要為俄軍辯護說話；但另一方面，若俄國國防部召開記者會，有粉絲期待能一探羅希雅娜的風采。



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