　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曾洩私密照！俄羅斯「人間胸器」國防部發言人　再遭網友瘋傳

【烏克蘭成戰場】曾洩私密照！俄國「人間胸器」正妹發言人　再遭網友瘋傳

▲俄羅斯國防部發言人羅希雅娜，因為烏俄戰爭再次成為討論話題。（翻攝自Rossiyana Markovskaya臉書）

圖文／鏡週刊

俄羅斯進攻烏克蘭將近1週，戰火持續延燒，國際上除了聚焦俄國總統普丁（Vladimir Putin）的一舉一動外，他身邊的官員、幕僚們也都成為媒體們關注的話題。其中素有「人間胸器」之稱的俄國國防部發言人羅希雅娜（Rossiyana rkovskaya）現在也成為矚目焦點，而她在2018年誤傳的裸照，再次被網友瘋傳。

羅希雅娜原先工作是電視台記者，但她在2017年被網羅進俄羅斯國防部，並擔任發言人至今；不過她在2018年卻發生一起相當尷尬的事件，當年俄國國防部的官方IG「Mil_RU」限時動態上，竟出現美女裸照，雖然這張照片很快就被刪除，但已經被廣大網友儲存起來。

【烏克蘭成戰場】曾洩私密照！俄國「人間胸器」正妹發言人　再遭網友瘋傳

▲羅希雅娜成為發言人前，曾擔任電視台記者。（翻攝自推特）

經網友們比對，照片中一名女子全裸，雙腿間夾著一個灰色玩具熊，她左手持手機自拍，左邊胸部清楚曝光，多數網友認為應該是羅希雅娜的私密自拍照，卻誤傳至國防部的IG上。

【烏克蘭成戰場】曾洩私密照！俄國「人間胸器」正妹發言人　再遭網友瘋傳

近幾年羅希雅娜再也沒有出包消息，但隨著這次烏俄戰事激烈化，羅希雅娜的「往事」也跟著被挖出。英國《每日星報》將她形容成普丁「龐德女郎」，不過絕大多數的西方媒體更希望她不要變成「胸大無腦」，建議羅希雅娜應該離開普丁團隊，不要為俄軍辯護說話；但另一方面，若俄國國防部召開記者會，有粉絲期待能一探羅希雅娜的風采。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
IKEA制裁俄羅斯17家門市全停運　閉店前掀爆買潮「跟鯊鯊說再見」
【烏克蘭成戰場】中國可能經濟援助俄羅斯　蓬佩奧：恐淪為下個制裁對象
【烏克蘭成戰場】立陶宛改街道名「烏克蘭英雄街」 不寫新地址俄使館收不到信

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
快訊／大樂透頭獎1億元一注獨得　獎落這縣市
日本沿岸出現4千支「俄文針筒」　網揭恐怖原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯20歲士兵「肉身護烏克蘭女」　慘遭同胞掃射亡

被指責裝甲車輾爛平民車！俄外交部曝超近視角片：烏軍自己做的

烏克蘭計畫　週末與俄舉行第3輪和談

曾洩私密照！俄羅斯「人間胸器」國防部發言人　再遭網友瘋傳

國際火線／讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

不斷更新／敖德薩平民自主「堆沙包」　抵擋俄軍兩棲登陸部隊

快訊／全球暴打俄羅斯！　精品龍頭「愛馬仕」出手了

日本沿岸出現4千支「俄文針筒」　網揭恐怖原因　政府急籲：別碰

傳「中國留學生」在烏克蘭被炸死　中國使館：假消息

全球兩大車廠豐田及福斯宣布：暫停在俄國生產營運

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

歐洲最大核電廠遭轟炸起火　 烏外長：核災恐為車諾比10倍

小S當年分手黃子佼「逼她選邊站」　阿雅開導反被罵「再講一次人生無常看看」

俄羅斯20歲士兵「肉身護烏克蘭女」　慘遭同胞掃射亡

被指責裝甲車輾爛平民車！俄外交部曝超近視角片：烏軍自己做的

烏克蘭計畫　週末與俄舉行第3輪和談

曾洩私密照！俄羅斯「人間胸器」國防部發言人　再遭網友瘋傳

國際火線／讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

不斷更新／敖德薩平民自主「堆沙包」　抵擋俄軍兩棲登陸部隊

快訊／全球暴打俄羅斯！　精品龍頭「愛馬仕」出手了

日本沿岸出現4千支「俄文針筒」　網揭恐怖原因　政府急籲：別碰

傳「中國留學生」在烏克蘭被炸死　中國使館：假消息

全球兩大車廠豐田及福斯宣布：暫停在俄國生產營運

俄羅斯20歲士兵「肉身護烏克蘭女」　慘遭同胞掃射亡

解放軍第一波投射台灣「3萬兵力」　雄三總工程師曝：全部送死

被指責裝甲車輾爛平民車！俄外交部曝超近視角片：烏軍自己做的

烏克蘭計畫　週末與俄舉行第3輪和談

交往8年信任男友從不看手機！結婚前夕車禍⋯她揭開荒唐真相崩潰

范瑋琪念台師大又被酸民嗆：你需要重讀哈佛嗎？　29字正面回應了

2022「南韓最美女演員」排名出爐！　她「第1次當主角」就奪冠軍

最新菸品民調出爐　7成民眾支持納管加熱菸、禁用電子煙

行政執行官現身世新大學　展現追債達人及拍賣大師的功力

中國收回「30倍台灣」領土良機就是現在　國際評價還瞬間扭轉

日本正妹學台灣在地問候語　軟萌口音：りしれ供さ小！

國際熱門新聞

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

烏克蘭爸遭俄軍炸斷腿慘死！兒崩潰拖屍影片曝

更／敖德薩平民自主堆沙包　抵擋俄軍兩棲登陸

快訊／全球暴打俄羅斯！　精品龍頭出手了

俄國「人間胸器」發言人　再遭瘋傳

殘骸照曝！俄媒：世界最大飛機AN-225被烏軍炸爛

輾爛平民車　俄：烏軍自己做的

俄國巨乳發言人手滑　傳「露點自拍」到國防部IG！

烏克蘭計畫　週末與俄舉行第3輪和談

加拿大封鎖領空扣押俄民航機　俄大使要求加方解釋

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

大樂透頭獎1億元1注獨得　台中開出

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

即／心碎媽憂兒遺體停電化掉　殯儀館打臉黃捷

求子7年⋯51歲張秀卿宣布停經

即／澎恰恰說好今天還錢又唬弄了

讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

更多

最夯影音

更多
拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面