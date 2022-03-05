　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國收回「30倍台灣」領土良機就是現在　國際評價還瞬間扭轉

▲▼俄軍開著坦克進入列寧格勒州。（圖／路透）

▲俄軍主力部隊現在都集結在烏克蘭附近，與中國連接的遠東地區，現在後防空虛。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭局引發全球關注，包括國際處境相似的台灣與中國，更是緊盯局勢的發展。對此軍事專家吳明杰表示，中國這次如果想要出點風頭的話，這次出兵可以收回30倍台灣大的領土，還可以國際評價瞬間扭轉。

吳明杰在新聞節目《新聞挖挖哇》當中表示，現在俄軍的主力、最精良的裝備都在烏克蘭，東邊現在是唱空城計，如果中國敢拿回不可分割的領土一部分的話，某種程度也會獲得國際的掌聲，瞬間扭轉國際地位，不僅救了烏克蘭，讓其他國家刮目相看。

▲▼軍事專家吳明杰表示，只要中國出兵，烏克蘭馬上得救。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲軍事專家吳明杰表示，只要中國出兵，烏克蘭馬上得救。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

主持人鄭弘儀問，中國被俄羅斯所佔領的土地，大概有多大？

吳明杰表示，差不多台灣的30倍大。

吳明杰指出，就算普丁硬吞烏克蘭，對他來說也是一個燙手山芋，未來問題隨時都會引爆，恐怖行動一定會越來越多。

吳明杰分析，為什麼俄軍的推進不順，像基輔、哈爾科夫這些大城，都是水泥叢林，每個大樓都是難以攻破的陣地，打到最後都變成城市戰、巷戰，標槍飛彈也能夠發揮它的功能，俄軍擅長的坦克會戰難以發揮。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
快訊／大樂透頭獎1億元一注獨得　獎落這縣市
日本沿岸出現4千支「俄文針筒」　網揭恐怖原因

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍第一波投射台灣「3萬兵力」　雄三總工程師曝：全部送死

中國收回「30倍台灣」領土良機就是現在　國際評價還瞬間扭轉

馬斯克警告：「星鏈系統」恐成俄軍空襲目標

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

墜毀在南海「F-35C戰機」找到了！　從3700公尺海底撈起

俄反制裁「停供」美國火箭發動機　俄航太局長：讓他們坐掃把飛吧

澤倫斯基準備迎接16000海外志願軍　專家：傭兵歸國或有觸法問題　

烏克蘭媒體：4名「中國留學生」疑被炸死　命喪哈爾科夫

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

歐洲最大核電廠遭轟炸起火　 烏外長：核災恐為車諾比10倍

小S當年分手黃子佼「逼她選邊站」　阿雅開導反被罵「再講一次人生無常看看」

解放軍第一波投射台灣「3萬兵力」　雄三總工程師曝：全部送死

中國收回「30倍台灣」領土良機就是現在　國際評價還瞬間扭轉

馬斯克警告：「星鏈系統」恐成俄軍空襲目標

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

墜毀在南海「F-35C戰機」找到了！　從3700公尺海底撈起

俄反制裁「停供」美國火箭發動機　俄航太局長：讓他們坐掃把飛吧

澤倫斯基準備迎接16000海外志願軍　專家：傭兵歸國或有觸法問題　

烏克蘭媒體：4名「中國留學生」疑被炸死　命喪哈爾科夫

俄羅斯20歲士兵「肉身護烏克蘭女」　慘遭同胞掃射亡

解放軍第一波投射台灣「3萬兵力」　雄三總工程師曝：全部送死

被指責裝甲車輾爛平民車！俄外交部曝超近視角片：烏軍自己做的

烏克蘭計畫　週末與俄舉行第3輪和談

交往8年信任男友從不看手機！結婚前夕車禍⋯她揭開荒唐真相崩潰

范瑋琪念台師大又被酸民嗆：你需要重讀哈佛嗎？　29字正面回應了

2022「南韓最美女演員」排名出爐！　她「第1次當主角」就奪冠軍

最新菸品民調出爐　7成民眾支持納管加熱菸、禁用電子煙

行政執行官現身世新大學　展現追債達人及拍賣大師的功力

中國收回「30倍台灣」領土良機就是現在　國際評價還瞬間扭轉

小S當年分手黃子佼「逼她選邊站」　阿雅開導反被罵「再講一次人生無常看看」

軍武熱門新聞

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

馬斯克警告：星鏈系統恐成俄軍空襲目標

中國收回30倍台灣良機就是現在　國際評價瞬間扭轉

俄反制裁「停供」美國火箭發動機 俄航太局長：讓他們坐掃把飛吧

墜毀在南海F-35C戰機找到了！　從3700公尺海底撈起

普丁口中的新納粹？其實是烏克蘭神秘部隊亞速營

澤倫斯基準備迎接16000海外志願軍　專家：傭兵歸國或有觸法問題

烏克蘭媒體：4中國留學生疑被炸死　命喪哈爾科夫

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

美俄若爆核戰　45分鐘死3400萬人

烏國用無人機「轟炸俄軍」　羅正方曝：台灣關鍵機種將問世

中國3艘軍艦「出現蘭嶼外海」　國軍全程監控

日本70人報名烏克蘭「志願軍」　背景身分曝光

台灣大轟炸　美國空軍珍貴影像曝光！

更多熱門

相關新聞

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

俄羅斯出動20萬大軍侵略烏克蘭，戰力相對弱小的烏克蘭卻頑強抵抗10天，對於國境處境與烏克蘭類似的台灣，也開始討論俄烏戰爭的發展，對於中國而言，究竟是覺得攻打台灣簡單還是困難。對此過去在軍中任職的前「雄三飛彈」總工程師張誠就分析，第一波會投射3萬解放軍，這一波全部都是來送死。

輾爛平民車　俄：烏軍自己做的

輾爛平民車　俄：烏軍自己做的

烏克蘭計畫　週末與俄舉行第3輪和談

烏克蘭計畫　週末與俄舉行第3輪和談

讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

馬斯克警告：星鏈系統恐成俄軍空襲目標

馬斯克警告：星鏈系統恐成俄軍空襲目標

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機軍武台灣軍武新聞挖挖哇

讀者迴響

熱門新聞

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

大樂透頭獎1億元1注獨得　台中開出

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

即／心碎媽憂兒遺體停電化掉　殯儀館打臉黃捷

求子7年⋯51歲張秀卿宣布停經

即／澎恰恰說好今天還錢又唬弄了

讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

更多

最夯影音

更多
拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面