中國收回「30倍台灣」領土良機就是現在　國際評價還瞬間扭轉

▲俄軍主力部隊現在都集結在烏克蘭附近，與中國連接的遠東地區，現在後防空虛。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭局引發全球關注，包括國際處境相似的台灣與中國，更是緊盯局勢的發展。對此軍事專家吳明杰表示，中國這次如果想要出點風頭的話，這次出兵可以收回30倍台灣大的領土，還可以國際評價瞬間扭轉。

吳明杰在新聞節目《新聞挖挖哇》當中表示，現在俄軍的主力、最精良的裝備都在烏克蘭，東邊現在是唱空城計，如果中國敢拿回不可分割的領土一部分的話，某種程度也會獲得國際的掌聲，瞬間扭轉國際地位，不僅救了烏克蘭，讓其他國家刮目相看。

▲軍事專家吳明杰表示，只要中國出兵，烏克蘭馬上得救。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

主持人鄭弘儀問，中國被俄羅斯所佔領的土地，大概有多大？

吳明杰表示，差不多台灣的30倍大。

吳明杰指出，就算普丁硬吞烏克蘭，對他來說也是一個燙手山芋，未來問題隨時都會引爆，恐怖行動一定會越來越多。

吳明杰分析，為什麼俄軍的推進不順，像基輔、哈爾科夫這些大城，都是水泥叢林，每個大樓都是難以攻破的陣地，打到最後都變成城市戰、巷戰，標槍飛彈也能夠發揮它的功能，俄軍擅長的坦克會戰難以發揮。

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