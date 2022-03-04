快訊／279萬劑高端疫苗陸續到期　陳時中：7月沒打完全數銷毀

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

政府去年5月採購500萬劑高端疫苗，據統計，目前還剩下279萬劑沒打完，國民黨立委萬美玲4日在立法院會質詢時問，過期的疫苗要如何處置？衛福部長陳時中表示，預計3月20日開始陸續會有疫苗到期，全部則會在6、7月到期，沒打完的將全數銷毀。

萬美玲指出，去年5月政府採購500萬劑的高端疫苗，但截至3/1高端疫苗只施打205萬4344劑，再扣除送給索馬利蘭的15萬劑，高端疫苗還剩下279萬劑左右，剩下的高端疫苗如果逾期要怎麼處置？

陳時中表示，新藥一開始的效期會訂比較短，隨著新藥上市、不斷分批檢驗，效期會自動再延長，當然只要超過安全效期也只好銷毀，高端目前還是WHO的試驗疫苗，如果3月底、4月初通過的話，高端的需求量會更大。

萬美玲追問，這279萬劑是不是快要過期了？屆時等同要銷毀近22億新台幣，非常浪費。陳時中說，也不能過期了還拿來用，他進一步解釋，新興疫苗一開始都會有過多或是不足的狀況，之前H1N1也有過這樣的經驗。

陳時中表示，預計3月20日開始會陸續有高端疫苗到期，至於全部到期可能要到6、7月，萬美玲直呼，那批疫苗很可能都浪費掉了？陳時中回應，「不是沒有這樣的可能性。」

蘇貞昌表示，為了國民健康要做充足準備，政府也呼籲國人提高施打率，但總是會有爭取不到，或是後來足夠了、不一定所有人都願意施打的情況，沒辦法完全精準。