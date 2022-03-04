首梯600人「史上最硬教召」5日蘆竹報到　國防部：記得要帶小黃卡　

▲「每天操10小時，14天無休」史上最硬教召，首梯3/5登場。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

14天「史上最硬教召」新制首梯明（5日）登場，國防部4日表示，首梯人員（含國軍幹部）共600人，明天上午8時在桃園市蘆竹區山腳國小報到，教召期間不休假、每日施訓10小時，同時將有逾10公里的行軍訓練科目。國防部也提醒召員要備妥相關資料及證件，包括疫苗接種證明（施打兩劑）的小黃卡。

國防部透露，為熟悉戰場環境，有別於過往在軍事營區報到，這次召員將自行前往戰術位置，到山腳國小報到並領取裝備，以防守林口海灘為訓練目標。

根據國防部規畫，教召14天沒有休假，每天課程訓練10小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營跟夜間教練，夜間教練以編制武器課程為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2-4天，里程數至少在10公里以上。

國防部提醒，召員報到時要攜帶召集令、國民身分證、退伍令、健保卡及私章。且報到時嚴禁穿短褲、涼拖鞋，並禁止攜帶具有政治立場的宣傳品、酒精飲料、檳榔、刀具及違反《槍砲彈藥管制條例》之物品。

而根據這次召員收到的教育召集令，這次還要攜帶疫苗接種黃卡（施打兩劑）、行動電源、個人所需藥品、足夠盥洗用具、手電筒等，若有需求可加帶保暖衣物。

手機的使用也有規範，報到後會造冊列管，定點定時開放使用，會以連為單位，每天晚上19-20、21-22時開放使用

還有一般性的服裝，國防部指出，包含數位式迷彩上衣、褲都由國防部提供，庫存也都沒有問題，有關消耗性服裝，包含內衣、內褲、毛巾、襪子會撥發3件，基本上召員都不需要帶自己的衣物。

▲▼新制14天教召完整操課表曝光。（圖／國防部提供）

