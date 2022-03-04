高雄爆感染源不明個案！自助餐工作女「曾赴花東旅遊」　Ct值曝光

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2例本土病例，分布在桃園、高雄2市，當中高雄個案為感染源待釐清，是一名30多歲女性，在自助餐店工作，3/3出現發燒到診所快篩弱陽性，轉往醫院確認PCR陽性，二採Ct值已經下降到20，曾經和友人去花東，接觸者匡列採檢中。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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▲3/4其他個案關聯。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於30多歲至40多歲；男性為桃園米迪幼兒園相關衍生個案，女性（案20832）則是感染源待釐清。

指揮中心發言人莊人祥表示，案20832是一名30多歲女性，在自家的自助餐店工作，3/3出現發燒到診所快篩弱陽性，轉往醫院確認PCR陽性，Ct值31，後經二採Ct值已經下降到20，顯示病毒量上升中。

疫調顯示該女曾經在2/27~3/1和親友去花東旅遊，目前已經採檢8名家人友人，5人陰性，3人檢驗中。另外相關診所就醫，足跡等還有21人待採檢。

▲指揮中心公布3/4確診個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今年2月19日公布之案20016、2月20日公布之案20110及2月23日公布之案20256境外移入病例，經病毒基因定序及疫調後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,396,050例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,375,084例排除)，其中20,717例確診，分別為5,212例境外移入，15,451例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。