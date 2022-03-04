趁她酒醉...偷摸妙齡女兩大腿之間　男落網辯：睡覺時手習慣往上

▲基隆一名李姓男子竟趁女子花花酒醉之時，偷摸花花兩大腿中間，所幸花花及時驚醒，拍下證據怒對李男提告。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆一名李姓男子2019年8月晚間和堂妹等人，一起前往基隆某KTV狂歡，因而認識女子花花，沒想到李後來竟趁花花閉眼休息之際，偷伸左手撫摸花花的兩大腿內側，所幸花花第一時間察覺有異，立即拿出手機拍下李男為非作歹的證據，並怒報警處理。李男則辯稱，他睡覺時手會習慣往上才造成誤會，基隆地院審理後，仍依性騷擾防治法判李拘役30日，得易科罰金。

起訴書指出，李姓男子2019年晚間和堂妹等人一起前往基隆某KTV狂歡，因而認識堂妹的友人花花，一群人嗨唱到凌晨5點才散去，不過眾人幾杯黃湯下肚，花花已明顯有醉意，因此決定和李男一起前往李男堂妹家中休息。熟知，花花躺在客廳沙發上休息時，突察覺有異，一睜眼就看到李男竟趁著她閉眼休息時，偷伸左手撫摸她兩大腿之間，讓她氣得立即拿出手機拍下證據，並怒報警處理。

警詢時，李男向警方表示，當時他還在酒醉不是很清醒，可能因為和花花都睡在沙發上的關係，因而有碰到花花的腳和大腿，加上他睡覺時手會習慣往上，而花花的腳就在他的頭上方。

不過基隆地院審理後，勘驗相關證據，認定李男犯行明確。法官指出，李男伸手偷摸花花兩大腿之間，顯然不尊重他人身體自主權利，衡量李男素行良好，無前科紀錄，且案發當日已與花花以5萬元達成和解，並先給付2萬元，審酌李男智識與家庭經濟狀況後，依違反性騷擾防治法，判處李男拘役30日，得易科罰金。