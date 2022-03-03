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西門町開打畫面曝！她當「1日情人」遭摸頭+襲胸　撂2煞痛毆單身狗

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子約了剛認識不久的女網友吃飯，但過程中撫摸女子頭部又涉嫌襲胸，女子認為遭到騷擾，立刻找來2名男子理論，2男到場後毆打該名男子離去，林女也對男網友提告性騷擾；不過，林女等3人毆打男網友，則依照妨害秩序、傷害罪嫌送辦，當天衝突的畫面也在今天曝光。

警方調查，2021年12月中旬，31歲的卓姓男子邀約20歲的林姓女網友見面，2人剛認識不久相約在西門町碰頭，當天晚上碰面後，卓男提議一起吃飯。

▲▼林女不滿被剛認識的網友摸頭性騷擾，竟找來2男助陣毆打男網友。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林女不滿被剛認識的網友摸頭又襲胸性騷擾，竟找來2男助陣毆打男網友。（圖／記者邱中岳翻攝）

2人在吃飯的過程中，卓男有撫摸林姓女子的頭部，又伸出鹹豬手摸林女胸部，林女認為遭到性騷擾不舒服，立刻找來30歲的廖姓、35歲的蔡姓等2名男子到場助陣，雙方理論後一言不合竟大打出手。

▲▼林女被剛認識的網友摸頭出不爽，找來2男助陣毆打男網友。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林女被剛認識的網友摸頭又襲胸不爽，找來2男助陣毆打男網友。（圖／記者邱中岳翻攝）

林女、廖男等3人打完卓男後隨即逃逸，事後警方查緝3人到案，林女辯稱「被摸頭又襲胸」感覺不舒服，因此提出性騷擾告訴，但林女等3人則另依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。

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