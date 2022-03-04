台南長榮中學文理兼修　數學作文雙雙獲獎

▲台南市長榮中學國二1班林佑勳同學，WMI台灣預賽，榮獲國中組銀牌，高三1黃翊甄、高二1黃昱熒分別榮獲第15屆聯合盃全國作文大賽決賽優選佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國二1班林佑勳同學，參加2022世界數學邀請賽（簡稱WMI）台灣預賽，榮獲國中組銀牌，無獨有偶，高三1黃翊甄、高二1黃昱熒分別榮獲第15屆聯合盃全國作文大賽決賽感動類優選及創意類優選。

「WMI世界數學邀請賽」是一個國際性的數學競賽，集合了來自台灣、美國、中國、韓國、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、奈及利亞、香港、澳門、伊朗、保加利亞、印度、哈薩克斯坦、柬埔寨、緬甸、澳洲、巴西、土耳其及寮國等國家及地區，致力於數學推廣的組織機構，每年在不同國家舉辦總決賽。學生可踏足國際數學舞臺，並與世界各地數學菁英交流，激發學習興趣，增強數學解題能力，拓展學子的世界觀，可謂是寓意良多的一項國際賽事。

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林佑勳同學表示，預賽中，他獲得所有考生前10％的成績，取得銀牌，而金銀銅牌的學生，將在3月20日、27日參加第一階段培訓營，若通過培訓後的篩選，即可參加7月為期一週的培訓，屆時再經過一次篩選，則可代表台灣參加世界總決賽。學校在此預祝他能繼續取得好成績，為校爭光！

黃翊甄與黃昱熒是一對姊妹，從小在父母的培育下，對寫作有著濃厚的興趣。此次參加「第15屆聯合盃全國作文大賽」，先是在台南區初賽854人中脫穎而出，入選決賽，隨後又在全國決賽2310人中，取得優選的佳績，實屬難能可貴。

黃翊甄同學表示，高中這兩年半來，共參加了兩次聯合盃作文比賽，第一次參賽在初賽時獲得分區第一名，可惜決賽時敗北；這次捲土重來，終於獲得評審青睞，給予她更多寫作上的自信。很感謝這一路來支持她的父母、幫助她的師長，才能成就今日。

黃昱熒同學則表示，原本對於寫作並沒有太大的信心，第一次參加聯合盃作文比賽即能獲獎，令她萬分驚喜。此次獲獎對她而言是極大的榮幸和鼓勵，也使她更有動力繼續尋找創作的靈感，邁向更高的目標。