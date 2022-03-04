　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南長榮中學文理兼修　數學作文雙雙獲獎

▲台南市長榮中學國二1班林佑勳同學，WMI台灣預賽，榮獲國中組銀牌，高三1黃翊甄、高二1黃昱熒分別榮獲第15屆聯合盃全國作文大賽決賽優選佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮中學國二1班林佑勳同學，WMI台灣預賽，榮獲國中組銀牌，高三1黃翊甄、高二1黃昱熒分別榮獲第15屆聯合盃全國作文大賽決賽優選佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國二1班林佑勳同學，參加2022世界數學邀請賽（簡稱WMI）台灣預賽，榮獲國中組銀牌，無獨有偶，高三1黃翊甄、高二1黃昱熒分別榮獲第15屆聯合盃全國作文大賽決賽感動類優選及創意類優選。

「WMI世界數學邀請賽」是一個國際性的數學競賽，集合了來自台灣、美國、中國、韓國、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、奈及利亞、香港、澳門、伊朗、保加利亞、印度、哈薩克斯坦、柬埔寨、緬甸、澳洲、巴西、土耳其及寮國等國家及地區，致力於數學推廣的組織機構，每年在不同國家舉辦總決賽。學生可踏足國際數學舞臺，並與世界各地數學菁英交流，激發學習興趣，增強數學解題能力，拓展學子的世界觀，可謂是寓意良多的一項國際賽事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林佑勳同學表示，預賽中，他獲得所有考生前10％的成績，取得銀牌，而金銀銅牌的學生，將在3月20日、27日參加第一階段培訓營，若通過培訓後的篩選，即可參加7月為期一週的培訓，屆時再經過一次篩選，則可代表台灣參加世界總決賽。學校在此預祝他能繼續取得好成績，為校爭光！

▲台南市長榮中學國二1班林佑勳同學，WMI台灣預賽，榮獲國中組銀牌，高三1黃翊甄、高二1黃昱熒分別榮獲第15屆聯合盃全國作文大賽決賽優選佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃翊甄與黃昱熒是一對姊妹，從小在父母的培育下，對寫作有著濃厚的興趣。此次參加「第15屆聯合盃全國作文大賽」，先是在台南區初賽854人中脫穎而出，入選決賽，隨後又在全國決賽2310人中，取得優選的佳績，實屬難能可貴。

黃翊甄同學表示，高中這兩年半來，共參加了兩次聯合盃作文比賽，第一次參賽在初賽時獲得分區第一名，可惜決賽時敗北；這次捲土重來，終於獲得評審青睞，給予她更多寫作上的自信。很感謝這一路來支持她的父母、幫助她的師長，才能成就今日。

黃昱熒同學則表示，原本對於寫作並沒有太大的信心，第一次參加聯合盃作文比賽即能獲獎，令她萬分驚喜。此次獲獎對她而言是極大的榮幸和鼓勵，也使她更有動力繼續尋找創作的靈感，邁向更高的目標。

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
快訊／俄羅斯、白俄慘了！　26國聯手發動體壇制裁
丟丟妹「瀏海一掀」全臉露出超驚人！　入行4年首曝光
快訊／蓬佩奧：美國應以外交承認中華民國
普丁恐被推翻！BBC分析5種結局　揭擅自開戰下場
歐洲最大核電廠遭砲擊！　「火光炸裂」瞬間影片曝光
全台最貴釘子戶「2坪地喊4億」！　幕後竟是前立委炒翻天
俄烏代表團開始談判！　聚焦3關鍵問題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測放榜母女選填志願吵翻天　媽媽氣到心臟病發衝醫院救命

乾拌麵好貴？國宴廚的「麻辣拌麵醬」超簡單　再1關鍵：熱炒鍋

業師雲集傳授技能　崑大環工系連續16年獲就業學程補助

LIVE／303大停電民怨四起！總統蔡英文親自南下視察興達廠

豬排蓋飯「海苔粉多一點」打開全綠了　老饕讚：根本賺到！

前瞻計畫營造友善育兒空間　68所幼兒園全竣工增逾萬就讀名額

台南長榮中學文理兼修　數學作文雙雙獲獎

為開放邊境做準備！　王必勝：集檢所1個月內擴展到7000間

停電10幾小時損失慘　電費打9折！苦苓狠酸：可以再「誠懇」一點

大停電後空污也來了！超級髒AQI衝破162　彰化飆紅色警戒

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

劉力穎開嗆「韓系YouTuber」背後小動作！ 丟3線索：網友已猜到是誰

邰智源「我恨香菜」陳珊妮開導無效　讚邰哥會唱...拱當她嘉賓？緊張了XD

突然停電！媽急拿燈衝下樓救狗 驚見牠淡定「靜守樓梯口」萌翻

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

學測放榜母女選填志願吵翻天　媽媽氣到心臟病發衝醫院救命

乾拌麵好貴？國宴廚的「麻辣拌麵醬」超簡單　再1關鍵：熱炒鍋

業師雲集傳授技能　崑大環工系連續16年獲就業學程補助

LIVE／303大停電民怨四起！總統蔡英文親自南下視察興達廠

豬排蓋飯「海苔粉多一點」打開全綠了　老饕讚：根本賺到！

前瞻計畫營造友善育兒空間　68所幼兒園全竣工增逾萬就讀名額

台南長榮中學文理兼修　數學作文雙雙獲獎

為開放邊境做準備！　王必勝：集檢所1個月內擴展到7000間

停電10幾小時損失慘　電費打9折！苦苓狠酸：可以再「誠懇」一點

大停電後空污也來了！超級髒AQI衝破162　彰化飆紅色警戒

台6正妹女優都被窮宅男追到手！「私密約砲群」成關鍵　8內幕全抖出

烏克蘭核電廠遭砲擊！亞股倒一片　日、港股重挫逾600點

學測放榜母女選填志願吵翻天　媽媽氣到心臟病發衝醫院救命

26國聯手發動體壇制裁！韓媒爆：禁「俄國、白俄」辦賽事與參賽

美國五角大廈：美俄已建立熱線避免誤判

影／《全明星2》11位強棒回歸！「震撼教育」第三季學弟妹…猛將畫面曝

亮・珠寶／登基50周年胸針洩學霸身分　丹麥女王樂當王室藝術家

BMW將升級「B58 3.0升6缸渦輪引擎」到370匹　Supra也受惠

SOMI直播疑外洩3秒BLACKPINK新歌！YG出手「違反著作權」全刪了

訊連旗下玩美移動Q3赴美上市　帶動股價跳空漲停

生活熱門新聞

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

全台大停電「名店連躲3次」！執行長神排休讓網跪了

全台大停電　經濟部長王美花講稿千人灌爆

史上最硬教召！後備軍人用這招鑽漏洞閃兵

好市多驚見「一根神器」　網實測嗨了

一早查台電「中火卯起來燒」　台中人哭了

「龍抬頭」招財補庫５祕法公開

高雄多區二度停電！台電揭原因居民氣炸

快訊／台電21：30加開記者會

周日冷氣團南下「雨彈報到」　低溫下探12°C

【即時民調】王美花該不該發雞排？

更多熱門

相關新聞

南化國小新建偏鄉中央廚房動土

南化國小新建偏鄉中央廚房動土

台南市南化國小中央廚房新建工程舉辦動土儀式，由黃偉哲市長親臨主持，教育局鄭新輝局長、張理誠校長、受供餐學校代表等人，共同動鏟祈福新建工程一切順利圓滿，該廚房供餐人數預估可達500人，期待透過全新廚房設備更新，提升南化區、左鎮區共6所受供應學校的營養午餐品質，讓學生吃得安心、家長放心。

台南晚上復電復水完成6人停電受傷就醫

台南晚上復電復水完成6人停電受傷就醫

台南剛復電又停了！台電：不確定何時恢復

台南剛復電又停了！台電：不確定何時恢復

單車男路口遭撞飛落地　頭部重創送醫搶救亡

單車男路口遭撞飛落地　頭部重創送醫搶救亡

台南住宅單價創新高　業者曝這區5字頭將成常態

台南住宅單價創新高　業者曝這區5字頭將成常態

關鍵字：

台南長榮中學文理兼修

讀者迴響

熱門新聞

停電啪啪GG了！鳳梨摸黑「床上用愛發電」辣女友

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

獨／AV女優集體閃人　經紀人怒揭2黑幕「都是假的」

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

他號召「北部人幫省電」　溫馨貼文遭噴爛

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

俄富豪祭出100萬美元　懸賞普丁項上人頭

小S「暴腫一圈」撞臉陳文茜！無P真實體型全被拍

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

一早查台電「中火卯起來燒」　台中人哭了

台電補償方案出爐！工業及家庭用電費95折　停電逾6小時打9折

更多

最夯影音

更多
澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為
提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面