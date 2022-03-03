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全台大停電　台南晚上復電復水完成6人停電受傷就醫

▲台南市長黃偉哲坐鎮指揮中心，指揮市府各局處動員因應停電停水災情，台南市警方全力配咳指疏導交通，獲得民眾讚許肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲坐鎮指揮中心，指揮市府各局處動員因應停電停水災情，台南市警方全力配合指揮疏導交通，獲得民眾讚許肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

興達電廠3日上午設備故障，造成全台部分地區大停電，在台電的努力搶修下，台南市全市已於晚上9時左右全數復電，自來水亦於中午12時25分全數恢復供水，有6人因停電受傷。

▲台南市長黃偉哲坐鎮指揮中心，指揮市府各局處動員因應停電停水災情，台南市警方全力配咳指疏導交通，獲得民眾讚許肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲坐鎮指揮中心，指揮市府各局處動員因應停電停水災情，台南市警方全力配咳指疏導交通，獲得民眾讚許肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府指出，在停電過程中，台南市共有6名民眾因停電昏暗致意外受傷，經就醫目前均已出院。另台南市原先約有1千多處交通號誌受影響斷電，已於台電陸續復電後恢復，於晚上9時初全數恢復正常。

▲台南市長黃偉哲坐鎮指揮中心，指揮市府各局處動員因應停電停水災情，台南市警方全力配咳指疏導交通，獲得民眾讚許肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

停電交通號誌受影響期間，台南市警交通大隊及市警一、二、三、四、五、六、永康…等各分局，派員在路口疏導指揮，並於下班交通尖峰時刻，派員前往各主要路口加強指揮交通，協助民眾用路安全，經統計總共派806人次警力協助疏導。

▲台南市長黃偉哲坐鎮指揮中心，指揮市府各局處動員因應停電停水災情，台南市警方全力配咳指疏導交通，獲得民眾讚許肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，消防局共出動58人力，29輛車及民力29人協助救災，台南市0303輸電線路災害應變中心亦於晚上9時30分解除開設。

▲台南市長黃偉哲坐鎮指揮中心，指揮市府各局處動員因應停電停水災情，台南市警方全力配咳指疏導交通，獲得民眾讚許肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，這次停電期間長達6小時且橫跨中午交通尖峰時段，各重要路口在員警堅守崗位、揮汗如雨指揮交通下，有效維持行車秩序，未發生車流阻塞打結及重大交通事故。許多民眾均對警方執勤的辛勞深為感動，有的當面遞送飲料致謝；也有民眾暗自購買冰涼飲料放於警用機車上，並貼上「謝謝人民保母，警察辛苦了！」之溫馨鼓勵紙條等。員警們在接到或發現民眾的貼心的鼓勵，心中也溫馨滿滿，並更加賣力有力的指揮疏導。

▲台南市長黃偉哲坐鎮指揮中心，指揮市府各局處動員因應停電停水災情，台南市警方全力配咳指疏導交通，獲得民眾讚許肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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