「缺電是結構性問題」　侯友宜：老是用人為疏忽搪塞是不負責任的政府

記者楊蕓／台北報導

高雄興達電廠昨（3日）發生設備事故釀全台大停電，新北市長侯友宜4日受訪時表示，停電對於人民生活、產業傷害非常大，缺電是結構性問題，若老是用人為疏忽搪塞過去，是不負責任的政府，呼籲政府不要只有檢討，更要勇敢承擔責任。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）



侯友宜指出，缺電的問題絕對是結構性的問題，如果老是用人為疏忽搪塞過去，這就是一個不負責任的政府，去年的513、517的大停電，政府說要檢討，講了很多的原因，結果還是造成傷害，檢討不要淪為紙上談兵，要好好地去面對問題、決心改革，才不會有缺電的危機。

侯友宜說，像昨天太陽下山後太陽光電沒有辦法使用，就在懷疑備載容量在哪裡，呼籲政府拿出電力發展路徑圖，以及未來的電價到底給產業帶來多大的負擔，需要的不只是不缺電，電力更要穩定，政府不是只有檢討，更要勇敢的承擔，站出來說清楚。

對於經濟部長王美花自請處分，侯友宜表示，一年三次停電，她每一次都在檢討，每一次都要追究責任，結果追究後都說是人為疏失，都是基層辛苦的台電人員受到懲處，那結構性的問題、政策性的問題，問題解決了沒有？

「老是處分底下的同仁，解決不了問題，問題永遠還是在發生。」侯友宜強調，不是處分的問題，是身為政府要做一個有為、負責任的政府，要拿出很清楚的解決方式來面對，不是單一句誰下台、處分了誰，但問題還是沒有解決，不是處分就能夠解決問題，是要勇於有決心去解決問題的勇氣，還有承擔起所有的責任。