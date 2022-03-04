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303大停電府院全道歉「有用要警察幹嘛？」　醫：停一次台電減薪一次

▲▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲0303全台大停電之時，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

生活中心／綜合報導

全台0303再度大停電，經濟部長王美花日前曾因「缺電」誇口要與郭董「賭雞排」，沒想到3日發生興達電廠事故，引起民眾不滿，更嗆要她出來面對。經常評論時事的精神科醫師潘建志這次也開酸，更稱「以後大規模跳電一次，台電相關人員減一次薪」，對於中央的道歉直批「有用的話要警察做什麼？」

台電3日上午爆發供電系統網絡大規模故障事件，導致全台大停電。經調查後是興達電廠出現故障引起，而這次意外也讓經濟部長王美花向行政院長蘇貞昌自請處分，台電董事長、總經理請辭負責，府院也出面致歉。除此之外，王美花表示，會提供工業用戶與家庭用戶會給予95折，停電超過6小時則打9折的補償。

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▲▼0303全台大停電，王美花說明。（圖／記者宋良義攝）

▲0303全台大停電，王美花自請處分。（圖／記者宋良義攝）

不過，潘建志在臉書大肆批評「缺電，停電，跳電，斷電，限電，名詞不重要。嚴重災情一再發生，政治上要有人負責。」他提出3點：

1.台灣人決定，公投要天然氣發電不要核能。
2.全世界共識氣候變遷，節能減碳，綠電勢在必行。
3.台灣半導體高速發展，用電量持續增加。

但要「健達出奇蛋三個願望一次滿足」，加上電網穩定成長不出狀況，是非常非常艱巨的任務，需要高度專業，有能力的領導者全心投入。潘建志指出，王美花法律人出身，本來當經濟部長就不對，開一個半小時的會，面對國人講話時還狀況外，「請和台電董座總經理一起下台。」

潘建志說，該換人就換人，行政官僚體系裏若沒有人能解決問題，那就從外面找，問問台積電有沒有高手，甚至百萬月薪請國外專家來加強電網靭性。他還說「道歉有用的話，要警察做什麼？」民怨炸鍋不是發雞排能搞定的。

潘建志強調，興達開關場SF6絕緣氣未回填、SOP弄錯，又是人為疏失，檢核沒落實就是管理出問題，且台電本身跳到連官網都連不上。他更稱「以後大規模跳一次電，台電相關人員減一次薪，」減薪算客氣了，若是醫療行業嚴重出錯就是醫療糾紛，會被告到賠一大筆錢。

潘建志細數2002年到2017年，台灣用電一直成長、核四也沒啟用，但15年間沒有過大規模停電。昨天303大停電549萬戶，甚至南部加工區到下午還沒復電，影響長達12個小時，工業估損失百億元，「別叫王美花選彰化縣長，電業連續出大包的爛政績，我是彰化人不接受。」

潘建志批評，小圈圈寡頭用人是民主國家大忌，民進黨決定地方縣市長人選，不能乾綱獨斷，黨內有識之士應勇於建言、力挽狂瀾，「電再這樣跳下去，大家都不必選了。」他苦勸，「聽阿扁總統的話，王美花學學林佳龍的風骨，自已請辭吧」。

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