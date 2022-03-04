快訊／一年四度跳電！國民黨團送「缺電雞排」嗆王美花下台

▲國民黨團拿雞排抗議，要求王美花下台。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

高雄興達電廠昨（3日）發生設備事故釀全台大停電，549萬用戶受影響。國民黨團4日在立法院會舉行國是論壇時突襲上台抗議，高喊「部長下台，院長道歉」，並每人送上一份「美花牌缺電雞排」包圍王美花，要求她下台負起政治責任。

國民黨團總召曾銘宗指出，從去年513、517兩次停電，以及301竹科跳電，303全國停電，頻率越來越高，規模越來越大，造成民生產業的動盪損失，到底是能源政策出問題，還是台電管理有問題，要求政府介入調查。

黨團書記長萬美玲痛批，每次發生跳電都能扯出荒謬的人為原因，難道這就是能被原諒的藉口嗎？王美花連人都管不好，還流連在這個位置上，應該嗎？昨天不管是交通號誌失靈、上班民眾受到影響、多人受困電梯，以及醫療、工業、商業等受到波及，大家的生活都大亂，不要以為每次都推給人為因素，就能安全坐在這個位置上，「妳昨天睡得好嗎？對得起良心嗎？請妳立即下台，並要求蘇院長保證未來絕對不缺電！」

國民黨團表示，穩定供電涉及全民權益、國安問題、產業發展，針對昨天全台大停電，要求台電全額補償國人損失；政府全盤檢討2025非核家園能源政策，並盤點台電管理問題；要求王美花下台、蘇貞昌院長道歉、台電全額賠償。