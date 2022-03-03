好天氣倒數！周日冷氣團南下「雨彈報到」　低溫下探12°C

▲周日冷氣團報到，台灣低溫下探12°C。（圖／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今天（3日）東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升，西半部高溫落在27到30度之間，東半部在25、26度左右，各地天氣穩定，大多為多雲到晴的天氣，明天也是相仿的天氣型態。不過中央氣象局指出，周日將有一波大陸冷氣團南下部以北及東北部天氣轉冷，搭配華南雲雨區東移影響，這段期間是本期水氣最多時間，全台各地都有降雨的機會。

中央氣象局表示，受到大陸冷氣團影響，6日、7日這段期間特別在北部及東北部地區雨勢較明顯，並有局部較大雨勢發生的機率，中部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。下周一（8日）開始中部以北及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；水氣減少，降雨範圍縮到只剩東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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直到下週三(9日)起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；下週三、下週四(10日)各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣象粉絲專頁「天氣風險」也指出，受到這波冷氣團影響，周日開始北部低溫可能會降到14至15度，高溫也僅有17度至18度，部分空曠地區更有機會下探到12度至14度，要特別留意這波冷空氣帶來的溫差變化。

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