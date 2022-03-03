「當阿伯女友帶妳環遊世界」　強吻女兒好友還塞10萬...男判刑

▲林男將女兒好友小花載回住處，強行親吻嘴唇、臉頰、耳朵 。（示意圖／達志影像）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓男子看上女兒的好友小花（化名），2021年9月間以訴苦為由，約小花到餐廳相談，未料小花上車後，林男竟將她帶回住處，強行親吻小花嘴唇、臉頰、耳朵，還跟她說「你可以當阿伯女朋友」、「帶你去環遊世界」，並強塞10萬現金給小花，小花拒絕；小花回家後向母親哭訴，案經被害人提告，法官以雙方達成和解，小花願原諒林，依強制猥褻罪將林判刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，林男是小花的好友的父親，去年9月2日以臉書與小花聯繫，跟她相約餐廳見面，並商談最近家庭困境，也跟她說希望不要將見面的事告訴其他人，小花因與林的女兒情誼深厚，常聽對方提到家庭難題，答應林男邀約。

翌日晚間，林男開車到小花住處載她，但目的地並非約好的餐廳，而是將小花載至住處，2人進屋後，坐在客廳的沙發聊天。聊天過程中，林向小花說「我一個人很孤單，希望找人陪陪我」，又說「阿伯知道你要出國家裡沒辦法，不然你陪阿伯，阿伯可以完成你出國夢想資助你，你可以當阿伯女朋友，搞不好你會愛上我」、「我願意花一個月10萬元，甚至帶你去環遊世界」等語，隨後雙手環抱小花說「你沒有交過男朋友，先不要一次拒絕，一定沒有體驗過男 生就會這樣抱抱你」，林男接著彎腰強吻小花嘴唇、臉頰、耳朵。

林男拿出10萬元要給小花，但小花拒絕，林男又將10萬元塞進小花攜帶的包包，小花仍以「我媽會檢查包包」為由拒絕。至同晚10時許，小花表示其母在等她回家，林男便駕車載她返家，路程中，仍不斷撫摸她左手，還問「明天要不要跟阿伯約會？」小花返家後，向母親哭訴遭遇，報警處理。

法官審酌，林男因家庭問題導致一時情感迷失，在小花抵抗時不知及時自制，欠缺尊重他人身體及性自主意願觀念，而對被害人強制猥褻行為，致被害人身心受創、惶惶不安。考量他犯後終能承認犯行，並積極與被害人和解、履行賠償，且獲被害人原諒，因此判刑6月，緩刑2年。